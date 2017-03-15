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لأول مرة.. تعيين ضابطة رئيسة لقسم العنف ضد المرأة

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لأول مرة.. تعيين ضابطة رئيسة لقسم العنف ضد المرأة لأول مرة.. تعيين ضابطة رئيسة لقسم العنف ضد المرأة

اعتمد اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، حركة تنقلات داخلية شملت تعيينات جديدة في الإدارات والأقسام والمراكز الشرطية.

وما ميز هذه الحركة هو تعيين العميد سهير العادلي في منصب رئيسة قسم العنف ضد المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة بمديرية أمن الجيزة لأول مرة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح باحترام المرأة وتشجيعها في عملها باعتبار هذا العام عام المرأة المصرية.

وضمت الحركة أيضا نقل اللواء أحمد وهبة من مدير إدارة النجدة إلى مدير إدارة تأمين أكتوبر، كما تم نقل العميد حمدي عز الدين من رئيس قسم العنف ضد المرأة إلى وكيل إدارة تأمين أكتوبر، ونقل اللواء شريف فاروق من مساعد المدير لشئون الخدمة إلى مدير إدارة حرس المنشآت.

المصدر : فيتو

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