أسعار إيجار المحال والوحدات السكنية في الزمالك

شيماء مصطفى

اشتعلت أسعار إيجارات "الكافيهات" في منطقة الزمالك خلال الفترة الأخيرة بعد الارتفاع الذي شهدته غالبية أسعار الأراضى والعقارات بعد التعويم وحالة الغلاء التي أصابت البلاد الفترة الأخيرة.



قال صاحب أحد المحال التجارية بمنطقة الزمالك إن أسعار الإيجارات اشتعلت خلال الفترة الأخيرة في الزمالك خاصة في ظل الإقبال الكبير والندرة في إيجاد المحال، موضحا أن أسعار الإيجارات تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى 120 ألف جنيه شهريا.



أضاف أن أسعار الإيجارات تنخفض في الشوارع الفرعية إلى 3 آلاف جنيه، مؤكدا أن المنطقة تشهد إقبالا كبيرا من السائحين بمختلف الجنسيات، ولذلك يتم التأجير بالدولار في بعض الأحيان.



وقال أحد السماسرة بمنطقة الزمالك: إن إيجارات الشقق وصلت لأسعار عالية بسبب المستأجرين الأجانب ورجال الأعمال الذين يفدون إليها، وارتفاع سعر الدولار.



وأضاف أن أسعار إيجار الشقق المفروشة بالمنطقة تتراوح ما بين 6 آلاف جنيه حتى وصلت إلى 15 ألف جنيه شهريا، أما أسعار إيجار الشقق غير المفروشة تتراوح ما بين 4500 جنيه حتى 7 آلاف جنيه شهريا.

المصدر: فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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