وصفة طبيعية لكبح الشهية وإنقاص الوزن

شيماء مصطفى

الشهية المفتوحة من الأمور التي تعانى منها بعض الفتيات، مما يصيبهن بالسمنة سريعا، لذا تبحث هؤلاء الفتيات عن أفضل طرق كبح الشهية حفاظا على الوزن من الزيادة.

ويقدم الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، وصفة طبيعية تساعد في كبح الشهية ورفع معدلات حرق الدهون بالجسم مما يعمل على إنقاص الوزن سريعا.

المكونات:-

ملعقة زيت نباتى

2 حبة بصل مقطع إلى قطع صغيرة

ربطة كرفس مفروم

ملح حسب الرغبة

3 فصوص ثوم مهروس

2 كوب بروكلى منظف ومقطع

ليتر مرق خضار حيث يسلق الخضار "بطاطس وجزر وبسلة وفاصوليا" ونأخذ ماءه

كوب شوفان

3 ملاعق عصير ليمون

فلفل أسود حسب الرغبة

الطريقة



نشوح البصل قليلا في الزيت ثم نضيف له الثوم والكرفس ونقلب حتى يذبلا قليلا، ثم نضيف البروكلى ونقلب، بعدها نضيف المرق، ونقلب ونترك الخليط على النار حتى ينضج تماما، ثم نضيف الشوفان ونقلب ثم نضيف الليمون ونتبل بالملح والفلفل، ونرفع الخليط من على النار، ونترك الخليط يبرد قليلا، ثم نضعه بالخلاط ونضرب جيدا حتى نحصل على مزيج متجانس وناعم، ثم يتم تناول طبق من الشوربة أو المزيج عند الشعور بالجوع فهى تمنح الشعور بالشبع وترفع معدلات حرق الدهون.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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