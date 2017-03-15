أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

وصفة طبيعية لكبح الشهية وإنقاص الوزن

Google+ Print
وصفة طبيعية لكبح الشهية وإنقاص الوزن وصفة طبيعية لكبح الشهية وإنقاص الوزن

الشهية المفتوحة من الأمور التي تعانى منها بعض الفتيات، مما يصيبهن بالسمنة سريعا، لذا تبحث هؤلاء الفتيات عن أفضل طرق كبح الشهية حفاظا على الوزن من الزيادة.

ويقدم الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، وصفة طبيعية تساعد في كبح الشهية ورفع معدلات حرق بالجسم مما يعمل على إنقاص الوزن سريعا.

المكونات:-
ملعقة زيت نباتى
2 حبة بصل مقطع إلى قطع صغيرة
ربطة كرفس مفروم
ملح حسب الرغبة
3 فصوص ثوم مهروس
2 كوب بروكلى منظف ومقطع
ليتر مرق خضار حيث يسلق الخضار "بطاطس وجزر وبسلة وفاصوليا" ونأخذ ماءه
كوب شوفان
3 ملاعق عصير ليمون
فلفل أسود حسب الرغبة

الطريقة


نشوح البصل قليلا في الزيت ثم نضيف له الثوم والكرفس ونقلب حتى يذبلا قليلا، ثم نضيف البروكلى ونقلب، بعدها نضيف المرق، ونقلب ونترك الخليط على النار حتى ينضج تماما، ثم نضيف الشوفان ونقلب ثم نضيف الليمون ونتبل بالملح والفلفل، ونرفع الخليط من على النار، ونترك الخليط يبرد قليلا، ثم نضعه بالخلاط ونضرب جيدا حتى نحصل على مزيج متجانس وناعم، ثم يتم تناول طبق من الشوربة أو المزيج عند الشعور بالجوع فهى تمنح الشعور بالشبع وترفع معدلات حرق الدهون.

المصدر : فيتو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم