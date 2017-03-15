تفاصيل العثور على أشلاء سيدة في أكياس بترعة «سرياقوس» بالقليوبية

شيماء مصطفى

ليالي من الدهشة والرعب يعيشها أهالي قرية «سرياقوس» بالخانكة، بعد عثورهم عن اشلاء لسيدة في الاربعينات من عمرها مقطعة وموضوعة داخل اكياس بترعة القرية.

وتداول الأهالي عدد من الروايات بعضها اقرب للحقيقة وهي أن المتهم الرئيسي في الواقعة شقيق المجني عليها ويدعي "سعيد.ق" والذي خرج منذ فترة من السجن بتهمة الاتجار بالمخدرات، بسبب نصيحة دجال له باستخدام اشلاء إنسان لاستحضار الجن الذي سيخرج لهم بالاثار.

واستند الأهالي على تلك الرواية أن جار المتهم حرر للمتهم من فترة محضر رقم 7540 لسنة 2016 إداري مركز الخانكة، يتهمه فيه بالتنقيب عن الآثار.

وفي رواية أخرى قال بعض أهالي القرية أن سبب الخلاف بين المجني عليها والمتهم هو الخلاف على 30 ألف جنيه مع شقيقته وقتلها وقطعها لاشلاء لاخفاء معالم الجريمة.

كان اللواء انور سعيد مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بورد بلاغ من أهالي قرية سرياقوس بالخانكة بالعثور على جثة داخل ترعة سرياقوس.

وبانتقال المقدم محمد الشاذلي رئيس المباحث تبين أن الجثة لسيدة تدعي «امال.ا» في الاربعينات من عمرها، بمعاينة الجثة تبين أن الاشلاء مقسمه إلى 3 اجزاء الجزء الأول الراس والعنيين والجزء الثاني الرجلين، وتم العثور على تلك الأجزاء ويتبقي الجزء الأخير وهو الصدر ولم يتم العثور عليهم، وجارٍ استكمال التحريات والبحث عن باقي الجثة.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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