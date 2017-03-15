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بالصور.. كلمات مؤثرة لخالة طفلة ماتت بسبب صورها على «فيس بوك»

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بالصور.. كلمات مؤثرة لخالة طفلة ماتت بسبب صورها على «فيس بوك» بالصور.. كلمات مؤثرة لخالة طفلة ماتت بسبب صورها على «فيس بوك»

أفجع خبر وفاة طفلة صغير بسبب الحسد، مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
 
توفت الطفلة التي تدعي نورسين بعد حضورها حفل زفاف شقيقة والدتها بيومين؛ حيث علقت رأسها في المصعد الكهربائي، ما أدى إلى وفاتها.
 
وقالت خالة الطفلة التي تدعي "بوسي إبراهيم" عبر صفحتها على "فيس بوك": "طول عمري وأنا بصورك حاسة أن الصور دي هتبقى ذكرى بس لكن كنت مبصدقش نفسي طبعا ولا كنت حتى بفكر، وطول عمري حاسة أنك هتروحي مننا بس برده كنت مش بصدق إحساسي ولا كنت بحط في دماغي، أنتِ وجعتي قلبي أوي عليكِ، أنتِ عارفة أنا كنت بحبكِ أوي، حضنكِ والله أحلى حضن أي وقت بكون مخنوقة أو حد مضايقني أحضنكِ، حضنكِ بالدنيا كلها، لو خارجة وأنتِ في البيت برجع بسرعة علشان وحشتيني، أنا مش عارفة هاعيش إزاي، أنتِ روحي والله أنتِ بنتي، أنا بحبك أوي يا قلب خالتوا، أنا مش بعيط علشان متزعليش بصبر نفسي وبصبر أي حد يعيط مش بخلي حد يعيط عليكِ؛ علشان أنتِ ملاك عند ربنا أنتِ في أحسن مكان، هتوحشيني لحد ما أجيلكِ".
بالصور.. كلمات مؤثرة لخالة طفلة ماتت بسبب صورها على «فيس بوك»
بالصور.. كلمات مؤثرة لخالة طفلة ماتت بسبب صورها على «فيس بوك»
بالصور.. كلمات مؤثرة لخالة طفلة ماتت بسبب صورها على «فيس بوك»
بالصور.. كلمات مؤثرة لخالة طفلة ماتت بسبب صورها على «فيس بوك»
بالصور.. كلمات مؤثرة لخالة طفلة ماتت بسبب صورها على «فيس بوك»
بالصور.. كلمات مؤثرة لخالة طفلة ماتت بسبب صورها على «فيس بوك»
بالصور.. كلمات مؤثرة لخالة طفلة ماتت بسبب صورها على «فيس بوك»
بالصور.. كلمات مؤثرة لخالة طفلة ماتت بسبب صورها على «فيس بوك»
 
المصدر : فيتو

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