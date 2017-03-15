حظك اليوم برج الجدي الخميس 16/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الجدي

مهنياً: تنتهز فرصة مناسبة وتتجه نحوتحقيق الانجازات متحمساً وواثقاً بنفسك. قد تحصل على ربح ما او مبلغ من المال او مكتسبات وعائدات تسرك



عاطفياً: لا تطلب من الحبيب أن يثبت لك حبّه وأنت تدرك أنه يعشقك ومستعد للتضحية بكل شيء من أجلك



صحياً: السمنة المفرطة تعيق تحركك بسرعة وتسبب لك الإرهاق كلما قمت بأي عمل صغير

ابراج مكتوب برج الجدي تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads