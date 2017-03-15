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حظك اليوم برج القوس الخميس 16/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس الخميس 16/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الخميس 16/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: تعيش يوماً متعباً فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء خطراً أو يستحق القلق

عاطفياً: لا تضغط على الحبيب وتطلب منه أموراً لا يستطيع تنفيذها. لا تتورط في مشاكل تزعجه

صحياً: اختر التوقيت الذي يناسبك للقيام بأي نشاط رياضي ينعكس إيجاباً على صحتك

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر:ارب حظ 

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رئيس قسم الأخبار

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