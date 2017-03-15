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حظك اليوم برج العقرب الخميس 16/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب الخميس 16/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الخميس 16/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب

مهنياً: تحاط بالمحبين وتتجنب كل أنواع النقاشات والجدال، وتشعر بالقوة ما يحمّسك على اتخاذ المبادرة ومواجهة الأمر الواقع بشجاعة 

عاطفياً: قد تحتاج لقاء الحبيب في مكان آمن وهادئ. تخوض تجربة جديدة

صحياً: لا تكثر من تناول المكسّرات والحلوى الغنية بالكريما، واستعض عنها ببعض الفواكه

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر:ارب حظ 

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رئيس قسم الأخبار

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