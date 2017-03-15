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حظك اليوم برج الميزان الخميس 16/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الخميس 16/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الخميس 16/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: يوم من الأفق الجديد والصداقة العارمة، ويشاطرك الزملاء الآراء والمثاليات والنظرة إلى الأمور بتفاؤل

عاطفياً: تدرك جيداً أن الشريك لا يخطو خطوة دقيقة من دون استشارتك. بادره بالمثل

صحياً: تكثر الأنشطة وتحتاج الى بعض الهدوء والتروي قبل اتخاذ القرارات

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر:ارب حظ 

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