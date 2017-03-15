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حظك اليوم برج الأسد الخميس 16/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الخميس 16/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الخميس 16/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: تشارك وتستعد للقاءات متنوعة وتضيق ذرعًا بالمهملين أو المتقاعسين، لذلك ستجد نفسك برفقة وجوه وشخصيّات جديدة تتفهمّك وتماشي اندفاعك

عاطفياً: كل ما يدور حولك يدفعك إلى حسم الأمور مع الشريك، فهذا أفضل للجميع ونتيجته مضمونة

صحياً: تابع نشاطك الرياضي اليومي، وشجع الآخرين للقيام بالمثل واشرح لهم أهمية ذلك

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

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رئيس قسم الأخبار

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