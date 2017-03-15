أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. ON Sport

خاص مع سيف - حسام البدرى: الأهلى أمامه فرصة كبيرة فى التأهل لدور المجموعات

Google+ Print
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الثلاثاء 11 أبريل 2017

برومو مبارة كأس السوبر الإفريقى لكرة اليد بين الأهلى و الزمالك

برومو مبارة كأس السوبر الإفريقى لكرة اليد بين الأهلى و الزمالك

ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى

ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى

ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين

ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين