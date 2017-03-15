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حظك اليوم برج الثور الخميس 16/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الخميس 16/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الخميس 16/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: أجواء مهنية رائعة تحمل تحولاً يعجبك كثيراً وتخفف الضغط وتجنّبك الاشتباكات مع أحد الزملاء

عاطفياً: انطلاقة واعدة بانفراجات وحلول وتسويات ويوم غنيّ بالمشاعر اللطيفة والجياشة 

صحياً: أسباب شخصية أو مهنية أو غيرها تكون لها تأثيرات إيجابية على وضعك الصحي، هذا من حسن حظط

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

 

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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