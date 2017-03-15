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محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 01:29 صباحاً
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة
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الأربعاء 12 أبريل 2017 01:29 صباحاً
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات
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الأربعاء 12 أبريل 2017 01:29 صباحاً
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»
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الأربعاء 12 أبريل 2017 01:29 صباحاً
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية
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الأربعاء 12 أبريل 2017 01:29 صباحاً
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 01:13 صباحاً
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 01:13 صباحاً
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 01:01 صباحاً
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون»
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 01:01 صباحاً
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 12:45 صباحاً
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الأخبار - فى ذكرها السادسة .. نيران الحرب فى سوريا تذكيها الصراعات الإقليمية والحرب الأهلية
DMC
DMC
الأربعاء 15 مارس 2017 01:28 مساءً
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الأربعاء 12 أبريل 2017 01:13 صباحاً
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الأربعاء 12 أبريل 2017 01:13 صباحاً
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الأربعاء 12 أبريل 2017 12:45 صباحاً
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الأربعاء 12 أبريل 2017 12:31 صباحاً
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