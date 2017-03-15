وصفات طبيعية للتخسيس

شيماء مصطفى

إن تحقيق حلم الرشاقة و الوزن المناسب لم يعد مستحيلاً ، مع هذه الوصفات الطبيعية للتخسيس ، حيث أن كافة العناصر التي تحتاج إليها متواجدة حولك بالفعل ، و ليست هناك أي مشقة أو تعب في الحصول عليها ، فهي من المصادر التي تتوافر عادة في أي مطبخ و في كل منزل .

عن طريق وصفات التخسيس التالية ، نتعرف على أفضل طرق فقدان الوزن و التخلص من السمنة بشكل نهائي ، مع ضمان أفضل النتائج ، طبقًا لمدى انتظامك على الاستعمال اليومي.

و من ضمن الوصفات أو الخلطات التي تستعمل في التنحيف ، اخترنا لكم ما يلي :

1 – خلطة الماء و الليمون : من أسهل الوصفات و أقواها في التخسيس ، حيث يمكنك أن تقوم بمزج القليل من عصير الليمون مع كمية مناسبة من الماء ، و يفضل أن يكون الماء دافئًا و ليس ساخنًا أو باردًا ، و من ثم العمل على شرب هذا الخليط في كل يوم على الريق ، قبل تناول وجبة الإفطار بساعة على الأقل ، لأن الليمون يعمل على حرق الدهون بقوة و فاعلية ، مع الحرص على تجنب تطبيق هذه الوصفة إذا كانت لديك أي مشكلات صحية في الجهاز الهضمي ، أو المعدة بالتحديد ، لأن المعدة حساسة لليمون و المواد الحمضية في المعتاد ، أما إذا كانت معدتك في حالة صحية جيدة ، فلا بأس باتباع هذه الوصفة للتخسيس .

2 – وصفة الزنجبيل مع النعناع : هي أسهل وصفات التخسيس على الإطلاق ، خاصة لعشاق مشروب الزنجبيل أو النعناع ، فكل ما ينبغي عليك فعله هو القيام بخلط بعض الزنجبيل الذي تم غليه ، مع القليل من النعناع بالكمية التي تحبها أو تفضلها ، و شرب هذا المزيج قبل تناول وجباتك الثلاث خلال اليوم ، لأن الزنجبيل يعمل على تخفيض مستوى السعرات الحرارية في الدم ، و كذلك يفيد للغاية في إذابة الدهون ، خاصة الدهون و الشحوم التي يتم تكديسها في منطقة البطن ، و كذلك النعناع مفيد جدًا في التخسيس .

3 – خلطة الثوم و البقدونس : و هي خلطة جيدة و قوية المفعول في التخسيس ، و فيها يتم مزج بعض الثوم المفروم مع كمية من عشب البقدونس الطازج ، ثم وضعهم في الماء لفترة في نطاق نصف ساعة أو ساعة على الأكثر ، حتى يتم امتصاص كل الفوائد الغذائية من البقدونس و الثوم في الماء ، ثم إضافة هذا المزيج إلى نظامك اليومي .

تعرفنا في السطور الماضية على أفضل وصفات التخسيس ، و نتمنى منكم متابعة كل جديد في قسم الصحة بموقعنا.

شبكةعيونالإخبارية

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