تناول كوب من هذا المشروب السحري يغسل الكلي من السموم ويطرد الحصوات خارج الجسم نهائيا

شيماء مصطفى

- حفنة من البقدونس تطهر الكلي وتمنع تسمم الكبد وتعوض نقص السكر بالدم

- هذه الوصفة تعيد الكلي تعمل بكفاءة عالية وتدفع الحصوات خارج الجسم

- شاى البقدونس يخلص الجسم من البوس ويمنع امتصاص أنسجة الكلي للأملاح

«الكلي» تقوم بأداء عدة وظائف حيوية بالجسم وأهمها تصفية الدم من السموم وإزالة الفضلات عن طريق البول، ورغم ذلك فهناك بعض العادات الغذائية غير الصحية والتي تؤدي إلى تراكم السموم بالجسم الأمر الذي يضع عبئا إضافيا على الكلى.

لذلك تنظيف الكلي والكبد من الأمور الضرورية التي يجب أن يهتم بها الشخص للحفاظ على الأجهزة الحيوية بالجسم للقيام بوظائفها، وطبقا لموقع «justhealthylife» هناك عدد من الأعشاب يعتبر أهمها البقدونس الذي يعمل على منع الإصابة بأمراض الكلي أو تكون الحصوات بالكلي ومنع تراكم السموم بالجسم .

البقدونس يستطيع تطهير الكلي لاحتوائه على كمية وفيرة من الفيتامينات بما فى ذلك فيتامين C,A,k الغنية بالمعادن الأساسية مثل الحديد وهي التي تعتمد عليها الكلي فى القيام بوظائفها.

وبالإضافة إلى قدرة البقدونس على تطهير الكلي فإنه يحتوي على مجموعة من الخصائص الطبية لتحسين الصحة فهو مضاد للميكروبات وفقر الدم، والتخثر، ويعمل على تخفيض الدهون بالدم ويمنع تسمم الكبد، ويقلل من ارتفاع ضغط الدم، ويعتبر مدرا قويا للبول، ويعوض نقص السكر بالدم، ويكافح الأكسدة وينظم الدورة الشهرية أو الحيض.

كذلك فإن البقدونس ذو فعالية كبيرة فى علاج حصي الكلي ويدفعها للخارج، وشاى البقدونس يزيد من عملية التخلص من البول بالجسم كما يعمل على منع امتصاص انسجة الكلي للاملاح مما يعوق تكوين حصوات الكلي .. وإليك طريقة إعداد مشروب البقدونس لتطهير الكلي من السموم . المكونات : - حفنة من البقدونس الطازجة . - 8 أكوب من الماء . - 2 ملعقة كبيرة من العسل . - عصير نصف ليمونة . الطريقة : - يغسل البقدونس جيدا ثم يقطع إلى قطع كبيرة . - يغلي الماء على نار متوسطة الحرارة . - عندما يصل الماء للغليان يضاف إليه البقدونس وتخفض الحرارة . - يترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق . - نرفع الماء من على النار ونتركه ليبرد ثم يضاف عصير الليمون والعسل . - نتناول من هذا المشروب من كوب إلى 2 يوميا. - إذا قمت بإعداد كمية كبيرة من المشروب يمكن حفظها فى الثلاجة وتناول منها أسبوعيا. - فى حالة معاناة الشخص من مرض فى الكلي يجب إستشارة الطبيب قبل تناول شاى البقدونس. - من الضروري معرفة أن شاى البقدونس غير مفضل للنساء الحوامل لأنه يمكن أن يؤدي إلى حدوث الدورة الشهرية والإجهاض.

شبكةعيونالإخبارية

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