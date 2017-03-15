طالب بالإعدادية يخنق زوجة عمه بالحزام ثم يهشم رأسها بحجر داخل منزلها والتحريات تكشف تفاصيل الواقعة

سمر العشري

في واقعة أثارت غضب أهالي قرية الأحراز التابعة لمركز أبو كبير بالشرقية، قام طالب بالإعدادية بقتل زوجة عمه خنقاً وذلك بعد أن قام بتهشيم رأسها بحجر، حيث أنه ذهب إلى منزل عمه المسافر بالخارج ليسرقه، ولكنه فوجئ بزوجة عمه أمامه، مما اضطره إلى أن يرتكب جريمته.

وكان مدير أمن الشرقية اللواء "رضا طبلية" تلقي إخطار من مدير المباحث الجنائية اللواء "هشام خطاب" ، يفيد بتلقي مركز الشرطة التابع للقرية المذكورة بلاغ بالعثور علي سيدة 35 سنه غارقة في دماءها وتدعى "هدية س.م"، داخل منزلها.

وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين أن المتهم "عبدالله ا.م" وهو ابن أخو زوج السيدة المقتوله، ويبلغ من العمر 16 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادي،وزوج المجني عليها مغترب في الخارج، وأن الجاني دخل المنزل من أجل السرقة، زاعماً أنه لا يوجد به أحد، مما اضطره أن يقتلها حينما فوجئ بها، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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