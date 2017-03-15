موعد بدء التقديم لحج القرعة لهذا العام .. الأوراق المطلوبة وكيفية ومواعيد التقديم

سمر العشري

أكدت وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها اليوم الثلاثاء، أنه سيتم البدء في تلقي طلبات حج القرعة للعام الحالي، بداية من يوم 19 مارس وحتي يوم 30 مارس، وأضافت الوزارة أنه سيتم تقديم الطلبات من خلال جميع مراكز وأقسام الشرطة بمديريات الأمن بكل المحافظات خلال أوقات العمل الرسمية.

وأضافت وزارة الداخلية، أنه سيتم التقديم لحج القرعة، من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية، وأشار البيان إلى أنه سيتم تحصيل رسوم حج القرعة للعام الحالي على دفعتين، الدفعة الأولي بقيمة 30 ألف جنية وسيتم سدادها منذ يوم 10 أبريل حتي يوم 20 أبريل، والدفعة الثانية سيتم تحديد قيمتها عقب إتمام كافة التعاقدات بالمملكة.

الأوراق المطلوبة للتقدم لحج القرعة :

جواز سفر مميكن للحاج ومرافقه، لا تقل صلاحيته عن عام. إرفاق جواز سفر المحرم بجواز سفر السيدة. 2 صورة شخصية حديثة “4*6، ذات خلفية بيضاء مدونا عليها من الخلف بيانات صاحب الجواز. البطاقة الصحية الخاصة بتلقي التطعيم (لقاح الأنفلوانزا الموسمية، اللقاح الرباعي 135ACYW، والحمى المخية الشوكية). فيش الحج. الموقف من التجنيد للحاج ومرافقيه. موافقات للسفر من جهة العمل.

شبكةعيونالإخبارية

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