وزارة الصحة || 2262 حالة اشتباه بتسمم غذائي بالمدارس في سوهاج

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، استقبال 2262 بـ4 مستشفيات بعد اشتباههم بتسمم غذائي بـ8 مدارس بمركز أخميم في محافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن جميع الحالات تم استقبالهم بمستشفيات أخميم المركزي، وساقلته، وسوهاج العام، وسوهاج التعليمي، حيث تم الكشف عليهم واتضح أن أغلب الحالات تراوحت إصابتهم مابين مغص وإسهال وقيئ وزعر وهلع، لافتًا إلى خروجهم لتحسن حالتهم الصحية بعد تلقيهم العلاج اللازم، فيما تبقى 20 حالة فقط لديهم أعراض اشتباه تسمم وهم جميعًا تحت الملاحظة ويتلقون العلاج وحالتهم مستقرة ومن المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة.

وأضاف "مجاهد" أن فور الإبلاغ تم الدفع بعدد 50 سيارة إسعاف مجهزة لنقل الحالات للمستشفيات والتي تم رفع درجة الاستعداد بها إلى الدرجة القصوى من خلال توافر الفرق الطبية والأدوية اللازمة، مشيرًا إلى قيام الفريق الوقائي بالوزارة بسحب عينات من الوجبات المدرسية ومياه الشرب والمتحصلات من التلاميذ، بالإضافة إلى سحب عينات أخرى من مصانع الأغذية الموردة لهذه الوجبات وذلك لتحليلها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة في انتظار نتيجة التحاليل.