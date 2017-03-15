موقع بريطاني يحذر من كارثة ستؤثر على مصر ويطالب بتشكيل لجنة دولية للدفاع عنها

سمر العشري

ذكر الموقع البريطاني الشهير "انترناشيونال بيزنس تايمز" في مقالة نشرت أمس عن مصر والمستقبل القادم في الدلتا وعلى ضفاف نهر النيل، حيث أكد الموقع بأن مصر سوف تواجه كارثة حقيقية بسبب انخفاض معدل المياه خلال الفترة الماضية والجفاف التي سوف تتعرض له خلال الفترة القادمة.

وأشار الموقع بأن انخفض وصول المياه للدلتا الفترة الماضية وخصوصاً بعد بناء سد النهضة الأثيوبي، وسوف تنخفض كمية المياه التي سوف تأتي لمصر الفترة القادمة، مما سوف يؤدي إلى جفاف التربة الخصبة في الدلتا وعلى جانبي نهر النيل.

وأضاف الموقع بأن الوضع قد يزداد سوءاً بعد الزيادة السكانية الكبيرة للمصريين، حيث بلغت نسبة السكان أكثر من 90 مليون، وهذا يؤدي إلى قلة الفرد على الموارد بعد قلة المياه التي تصل لنهر النيل، مؤكداً بأنه يجب على العالم بتشكيل لجنة دولية للدفاع عن مصر وعن حقها في نهر النيل.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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