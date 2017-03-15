وزير الدفاع الفريق "صدقي صبحي" || يصدر قراراً بتعديل إجراءات "التجنيد" لهذه الفئات .. والتطبيق بدءاً من اليوم

سمر العشري

أصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول “صدقي صبحي”، القائد العام للقوات المسلحة، 3 قرارات هامة، تحمل أرقام ( 34، 35، 36) بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 883 لسنة 19966م، وصدرت القرارات السالف ذكرها، عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي 8 فبراير الماضي .

نص القرارات الثلاثة والفئات التي تنطبق عليها :

تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بكلية دار العلوم – جامعة أسوان.

تأجيل تجنيد وطلبة كلية الفنون الجميلة بأسيوط الجديدة – جامعة أسيوط.

تأجيل تجنيد طلبة معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر – جامعة أسيوط.

هذا ويبدأ العمل بها فور نشرها بالجريدة الرسمية الموافق اليوم الثلاثاء، وجاء بنص القرارات في المادة الثانية منها أنه على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ القرارات.

المصدر:مصر365

شبكةعيونالإخبارية

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