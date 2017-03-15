أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

وزير الدفاع الفريق "صدقي صبحي" || يصدر قراراً بتعديل إجراءات "التجنيد" لهذه الفئات .. والتطبيق بدءاً من اليوم

Google+ Print
وزير الدفاع الفريق "صدقي صبحي" || يصدر قراراً بتعديل إجراءات "التجنيد" لهذه الفئات .. والتطبيق بدءاً من اليوم وزير الدفاع الفريق "صدقي صبحي" || يصدر قراراً بتعديل إجراءات "التجنيد" لهذه الفئات .. والتطبيق بدءاً من اليوم

أصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول “صدقي صبحي”، القائد العام للقوات المسلحة، 3 قرارات هامة، تحمل أرقام ( 34، 35، 36) بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 883 لسنة 19966م، وصدرت القرارات السالف ذكرها، عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي 8  فبراير الماضي .

نص القرارات الثلاثة والفئات التي تنطبق عليها :

  • تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بكلية دار العلوم – جامعة أسوان.
  • تأجيل تجنيد وطلبة كلية الفنون الجميلة بأسيوط الجديدة – جامعة أسيوط.
  • تأجيل تجنيد طلبة معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر – جامعة أسيوط.

هذا ويبدأ العمل بها فور نشرها بالجريدة الرسمية الموافق اليوم الثلاثاء، وجاء بنص القرارات في المادة الثانية منها أنه على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ القرارات.

 

المصدر:365

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين