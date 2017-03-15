المخابرات العامة || تعرض سيارات ودراجات بخارية في مزاد علني بأسعار مخفضة من اليوم حتى 28 مارس .. تعرف علي طريقة التقديم وماركات السيارات

سمر العشري

عقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، جلسة مزاد لبيع سيارات المخابرات العامة المقرر إقامته يوم الأربعاء 29 مارس في استاد القاهرة بمجمع الصالات المغطاة، لافتة إلى أن المعاينة والحصول على كراسة الشروط اعتباراً، من اليوم الأربعاء 15 إلى 28 مارس.

يشمل المزاد عدد 104 سيارة و8 دراجات نارية :

3 سيارات BMW 316 ومرسيدس E200 موديلات 1998 إلى، 2006.

6 سيارات أودي وكرايسلر ولادا 2017، وجيب شيروكي وBYD وشيفروليه مصف نقل موديلات 1994 إلى 2013 .

52 سيارة تويوتا “ياريس وتويوتا كورولا وميني باص وميكروباص ونصف نقل كابينة مفردة ومزدوجة” موديلات 1993 حتي 2007.

20 سيارة بيجو 206 و301 و406 وفان موديلات 1999 إلى 2015.

12 سيارة رينو “فلوانس وميجان وسانديرو ولوجان وكليو” موديلات 1999 إلى 2016 و5 سيارات فولكس فاجن بورا موديلات 2001 إلى 2005.

3 سيارة سكودا “فابيا وأوكتافيا” موديل 2002 إلى 2003.

9 موتوسيكل MZ وياماها وفيسبا بيادجيو موديلات 1999 إلى 2005.

طريقة سحب كراسة الشروط والتقديم :

وتسحب كراسة الشروط من مقر المخابرات العامة بكوبري القبة ، وسيتم الإعلان على باقي التفاصيل فور نشره في الجرائد الرسمية، وحددت قيمة كراسة الشروط بمبلغ 200 جنية و5 آلاف جنية قيمة تأمين دخول المزاد. المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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