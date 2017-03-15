أسعار العملات اليوم الأربعاء 15-3-2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأربعاء :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٨.٥٨٢٩
|٥٨.٩٠
|03/15 2:40 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٤٨٠١
|٤٧.٧١٩
|03/15 2:40 ص
|ريال عماني
|٤٦.٤٩٣٥
|٤٦.٧٢٨٧
|03/15 2:40 ص
|ريال قطري
|٤.٩١٥٨
|٤.٩٤٠٧
|03/15 2:40 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٨٧٣٤
|٤.٨٩٨٢
|03/15 2:40 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٧٣
|٤.٧٩٧٣
|03/15 2:40 ص
|دينار أردني
|٢٥.٢٢٩
|٢٥.٣٥٧٣
|03/15 2:40 ص
|جنيه إسترليني
|٢١.٦٧٦٩
|٢١.٩٩٥٨
|03/15 2:40 ص
|كرون دنماركي
|٢.٥٥٩٦
|٢.٥٨٠٣
|03/15 2:40 ص
|كرون نرويجي
|٢.٠٨١٨
|٢.١٠١٧
|03/15 2:40 ص
|يورو
|١٩.٠٢٥٩
|١٩.١٨٢
|03/15 2:40 ص
|دولار أمريكي
|١٧.٩٠
|١٨
|03/15 2:40 ص
|فرنك سويسري
|١٧.٧٢٢٨
|١٧.٨٦٩٥
|03/15 2:40 ص
|ين ياباني
|١٥.٥٣٩٥
|١٥.٦٧٥٧
|03/15 2:40 ص
|دولار استرالي
|١٣.٤٩٦٦
|١٣.٦٢٤٦
|03/15 2:40 ص
|دولار كندي
|١٣.٢٧٨٩
|١٣.٣٨٦٢
|03/15 2:40 ص
|كرون سويدي
|١.٩٩٦٩
|٢.٠١٨٨
|03/15 2:40 ص
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads