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أسعار العملات اليوم الأربعاء 15-3-2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الأربعاء 15-3-2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الأربعاء 15-3-2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأربعاء :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٥٨٢٩ ٥٨.٩٠ 03/15 2:40 ص
دينار بحريني ٤٧.٤٨٠١ ٤٧.٧١٩ 03/15 2:40 ص
ريال عماني ٤٦.٤٩٣٥ ٤٦.٧٢٨٧ 03/15 2:40 ص
ريال قطري ٤.٩١٥٨ ٤.٩٤٠٧ 03/15 2:40 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٧٣٤ ٤.٨٩٨٢ 03/15 2:40 ص
ريال سعودي ٤.٧٧٣ ٤.٧٩٧٣ 03/15 2:40 ص
دينار أردني ٢٥.٢٢٩ ٢٥.٣٥٧٣ 03/15 2:40 ص
جنيه إسترليني ٢١.٦٧٦٩ ٢١.٩٩٥٨ 03/15 2:40 ص
كرون دنماركي ٢.٥٥٩٦ ٢.٥٨٠٣ 03/15 2:40 ص
كرون نرويجي ٢.٠٨١٨ ٢.١٠١٧ 03/15 2:40 ص
يورو ١٩.٠٢٥٩ ١٩.١٨٢ 03/15 2:40 ص
دولار أمريكي ١٧.٩٠ ١٨ 03/15 2:40 ص
فرنك سويسري ١٧.٧٢٢٨ ١٧.٨٦٩٥ 03/15 2:40 ص
ين ياباني ١٥.٥٣٩٥ ١٥.٦٧٥٧ 03/15 2:40 ص
دولار استرالي ١٣.٤٩٦٦ ١٣.٦٢٤٦ 03/15 2:40 ص
دولار كندي ١٣.٢٧٨٩ ١٣.٣٨٦٢ 03/15 2:40 ص
كرون سويدي ١.٩٩٦٩ ٢.٠١٨٨ 03/15 2:40 ص

 

المصدر:365

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