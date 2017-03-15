ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.82 جنيه مصري في بنك المصري الخليجي ، وفي حالة البيع 4.74 جنيه مصري في بنك القاهرة ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .
سعر الريال اليوم الأربعاء في البنوك :
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|4.6789
|4.8336
|بنك-الإئتمان-الزراعي
|4.7673
|4.8097
|مصرف-ابو-ظبي
|4.8042
|4.8531
|البنك-المصري-الخليجي
|4.8165
|4.8470
|بنك-سايب
|4.7700
|4.8000
|البنك-الأهلي
|4.7730
|4.7997
|بنك-البركة
|4.6541
|4.8633
|بنك-القاهرة
|4.6879
|4.7352
|بنك-الاسكندرية
|4.7864
|4.8180
|البنك-العربي-الافريقي
|4.7593
|4.8129
|البنك-المركزي
|4.7844
|4.8165
|بنك-مصر
|4.7730
|4.7973
|بنك-بلوم-مصر
|4.7863
|4.8131
|بنك-فيصل-
|4.7476
|4.7997
|كريدي-أجريكول
|4.7984
|4.8504
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.1010
|4.8080
|بنك-بيريوس
|4.8049
|4.8317
|بنك-قناة-السويس
|4.7863
|4.8131
|المصرف-المتحد
|4.7480
|4.8000
|البنك-التجاري-الدولي
|4.7981
|4.8280
|المصري-لتنمية-الورادات
|0.0000
|0.0000
|البنك-الأهلي-المتحد
|4.7900
|4.8300
|بنك-المشرق
|4.8100
|4.8400
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.8000
|4.8300
|بنك-HSBC
|4.7800
|4.8300
سعر الريال اليوم في السوق السوداء :
أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي 4.83 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.89 جنيه مصري
المصدر:مصر365
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