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ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

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ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

سمر العشري

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.82 جنيه مصري في بنك  المصري الخليجي ، وفي حالة البيع 4.74 جنيه مصري في بنك القاهرة ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .

سعر الريال اليوم الأربعاء في البنوك  :

البنك سعر الشراء سعر البيع
-إيران-للتنمية 4.6789 4.8336
بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7673 4.8097
مصرف-ابو-ظبي 4.8042 4.8531
البنك-المصري-الخليجي 4.8165 4.8470
بنك-سايب 4.7700 4.8000
البنك-الأهلي 4.7730 4.7997
بنك-البركة 4.6541 4.8633
بنك-القاهرة 4.6879 4.7352
بنك-الاسكندرية 4.7864 4.8180
البنك-العربي-الافريقي 4.7593 4.8129
البنك-المركزي 4.7844 4.8165
بنك-مصر 4.7730 4.7973
بنك-بلوم-مصر 4.7863 4.8131
بنك-فيصل- 4.7476 4.7997
كريدي-أجريكول 4.7984 4.8504
بنك-التعمير-والإسكان 4.1010 4.8080
بنك-بيريوس 4.8049 4.8317
بنك-قناة-السويس 4.7863 4.8131
المصرف-المتحد 4.7480 4.8000
البنك-التجاري-الدولي 4.7981 4.8280

 

المصري-لتنمية-الورادات 0.0000 0.0000
البنك-الأهلي-المتحد 4.7900 4.8300
بنك-المشرق 4.8100 4.8400
بنك-الاستثمار-العربي 4.8000 4.8300
بنك-HSBC 4.7800 4.8300

سعر الريال اليوم في السوق السوداء  :

أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي  4.83 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.89 جنيه مصري 

 

المصدر:مصر365 

 

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