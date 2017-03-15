ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 15-3-2017 في مصر

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 605 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 519 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 403 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 691 جنيهًا ، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.840 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم الأربعاء :
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|691
|عيار 22
|634
|عيار 21
|605
|عيار 18
|519
|عيار 14
|403
|عيار 12
|346
|الاونصة
|21,503
|الجنيه الذهب
|4,840
|الكيلو
|691,429
المصدر:مصر365
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