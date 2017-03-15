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ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 15-3-2017 في مصر

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ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 15-3-2017 في مصر ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 15-3-2017 في مصر

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 605 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 519 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 403 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 691 جنيهًا ، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.840 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الأربعاء  :

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر  
عيار 24 691
عيار 22 634
عيار 21 605
عيار 18 519
عيار 14 403
عيار 12 346
الاونصة 21,503
الجنيه الذهب 4,840
الكيلو 691,429

 

المصدر:365 

 

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