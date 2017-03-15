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ارتفاع سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-3-2017 وكسر رقم جديد بالبنوك والسوق السوداء

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ارتفاع سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-3-2017 وكسر رقم جديد بالبنوك والسوق السوداء ارتفاع سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-3-2017 وكسر رقم جديد بالبنوك والسوق السوداء

سمر العشري

شهد سعر الدولار ارتفاع فى التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 18.10 جنيه مصري في مصرف أبو ظبي  ، وفي حالة البيع 17.75 جنيه مصري في بنك القاهرة ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15/3/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات ، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك   :

البنك سعر الشراء سعر البيع
إيران للتنمية 17.9000 18.0000
بنك الإئتمان الزراعي 17.9000 18.0000
مصرف ابو ظبي 18.1000 18.2000
البنك المصري الخليجي 18.0700 18.1700
بنك سايب 18.0000 18.1000
البنك الأهلي 17.9000 18.0000
بنك البركة 18.0000 18.1000
بنك القاهرة 17.6500 17.7500
بنك الاسكندرية 17.9500 18.0500
البنك العربي الافريقي 17.9500 18.0500
البنك المركزي 17.9488 18.0579
بنك مصر 17.9000 18.0000
بنك بلوم مصر 17.9500 18.0500
بنك فيصل 17.9000 18.0000
كريدي أجريكول 18.0900 18.1900
بنك التعمير والإسكان 18.0000 18.1000
بنك بيريوس 18.0200 18.1200
بنك قناة السويس 17.9500 18.0500
المصرف المتحد 17.9000 18.0000
البنك التجاري الدولي 18.0000 18.1000
المصري لتنمية الورادات 18.0000 18.1000
البنك الأهلي المتحد 18.0500 18.1500
بنك المشرق 18.0500 18.1500
بنك الاستثمار العربي 18.0000 18.1000
البنك الأهلي اليوناني 18.0000 18.1000
بنك HSBC 17.9100 18.1000
بنك عودة 18.0000 18.1000
الإمارات دبي الوطني 17.9000 18.1500

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء  :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.20 جنيه مصري، وسعر البيع 18.30 جنيه مصري .

 

المصدر:مصر365 

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