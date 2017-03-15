مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 14 مارس 2017

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مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي
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الأربعاء 12 أبريل 2017 01:13 صباحاً
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر
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الأربعاء 12 أبريل 2017 01:13 صباحاً
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى
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الأربعاء 12 أبريل 2017 01:01 صباحاً
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون»
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الأربعاء 12 أبريل 2017 01:01 صباحاً
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 12:45 صباحاً
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط
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الأربعاء 12 أبريل 2017 12:42 صباحاً
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج
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الأربعاء 12 أبريل 2017 12:42 صباحاً
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات
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الأربعاء 12 أبريل 2017 12:31 صباحاً
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح»
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الأربعاء 12 أبريل 2017 12:26 صباحاً
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 12:26 صباحاً
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