حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 15/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تحت الضوء ومشهوراً، وتخوض مواجهات مهمّة تعزز موقعك في العمل وتحصل على ما تريد



عاطفياً: تقرّب الشريك منك على نحو مفاجئ يثير إعجاكب، وقد تكون الغيرة هي أحد الأسباب الطبيعية لذلك



صحياً: لا تتوقف عما بدأت به لتخففيف وزنك، والنتائج في القريب العاجل، فلا تقلق

ابراج مكتوب برج العقرب أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

شبكةعيونالإخبارية

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