أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 15/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 15/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 15/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تحت الضوء ومشهوراً، وتخوض مواجهات مهمّة تعزز موقعك في العمل وتحصل على ما تريد

عاطفياً: تقرّب الشريك منك على نحو مفاجئ يثير إعجاكب، وقد تكون الغيرة هي أحد الأسباب الطبيعية لذلك

صحياً: لا تتوقف عما بدأت به لتخففيف وزنك، والنتائج في القريب العاجل، فلا تقلق

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى