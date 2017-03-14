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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 15/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 15/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 15/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: القمر المكتمل اليوم في برج الأسد يجعلك تشعر بثقة بالنفس ويكون عاملاً أساسياً لتطوير قدراتك في العمل.

عاطفياً: الشريك يثير اهتمامك بقدراته الذهنية، لكن لا تدع ذلك يضعف موقفك تجاهه

صحياً: كل خطوة تقدم عليها على الصعيد الصحي مهمة جداً، واستشر اصحاب الاختصاص

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

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رئيس قسم الأخبار

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