بالفيديو || الداخلية تحارب غلاء الأسعار .. وتفتح "هايبر ماركت" لطرح السلع بأسعار مخفضة

سمر العشري

قال مدير إدارة التفتيش بمباحث التموين العميد «خالد فوزي»، خلال حواره مع الإعلامية «عزة مصطفى»، في برنامج «صالة التحرير» والذي يذاع عبر قناة «صدى البلد» الفضائية، أن الداخلية تتوسع في منافذ أمن وشوادر سلع غذائية، بمحافظة الشرقية لمحاربة غلاء الأسعار، هناك سلعاً محددة السعر من جانب الدولة وهى السلع الإستراتيجية.

وقد أضاف «فوزي»،خلال الحوار، أن الداخلية قدمت مقترحاً للبرلمان بأن يتم تدوين سعر العبوة على المنتج، حتي يتم السيطرة على الأسعار في الأسواق، مؤكداً على أن الداخلية سوف تفتتح «هايبر ماركت»، على أحدث مستوى في أحد الأماكن المزدحمة بالكثافة السكانية وعلى مساحة كبيرة، لكي يتم طرح السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق، وذلك من أجل محاربة غلاء الأسعار.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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