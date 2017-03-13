وصفة لتكبير الارداف و الصدر فعالة و سريعة النتائج

شيماء مصطفى

وصفة لتكبير الارداف و الصدر فعالة و سريعة النتائج تقدمها لك،يمكن ان تستخدم لتكبير الارداف وايضا لتكبير الصدر او لكليهما فعالة وسريعة النتائج ما عليك الا اتباع ماجاء فيها .

المقادير

ملعتين طعام حلبة

كاس كبير ماء

ملعقة اكل خميرة

ملعقتين اكل زيت جنين القمح

الطريقة

في وعاء ضعي الماء

اضيفي الحلبة

اتركيهم على النار حتى الغليان جيدا

انزعيه من على النار

يترك حتى يصبح دافي

نضيف له الخميرة

وزيت جنين القمح

بواسطة قطعة قماش من القطن او منشفة اعملي كمادات ماء دافئ يميل للحرارة ضعيها على الصدر او الارداف لانها تساعد في تنشيط الدورة الدموية للانسجة الدهنية

اجعلى الكمادة تلف حول الصدر (الثدي )او الارداف

ثم ضعي قطعة قطن كبير في خليط الحلبة والخميرة السابق تحضيره

ضعيه على كامل الثدي او الارداف

قومي بعملية تدليك ومساج دائري لجهة الابطين بالنسبة للثدي ودائري على كافة الارداف

عند جفاف الخليط اعيدي دهن الصدر او الارداف مرة اخرى واستمري في المساج لمدة

ربع ساعة

بعد ربع ساعة اتركي الخليط على صدرك او الردف لمدة من ساعة الي ثلاث ساعات

مرري قطعة ثلج على ثدييك او اردافك لحفاظ على النتيجة التى وصلتي لها ويشد الصر والردف

بعدها اشطفي جسمك بماء بارد

نصائح

يمكن استبدال زيت جنين القمح بزيت الحلبة او زيت زيتون لكن الافضل زيت جنين القمح وزيت الحلبة

كلما ابقيت الخليط على صدرك كلما تحصلتي على نتائج افضل (يمكن ان تبقي به ليلة كاملة )

الحلبة تزيد من هرمون الانوثة في هذه الخلطة اذا انها لن تنفع في تكبير الارداف والصدر اذا شربت لذلك الغرض

ينصح بعدم لبس حمالة الصدر عند استخدام هذه الوصفة لترك الصدر يزداد حجمه دون اعاقته

هذه الخلطة تزيد في نعومة الصدر والارداف وصفائهما

بعد هذا يمكن غسل الجسم بصابون الاستحمام حتى تزول الرائحة

شبكةعيونالإخبارية

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