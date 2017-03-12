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دول تدفع لك أموالاً للإنتقال إليها والعيش بها

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دول تدفع لك أموالاً للإنتقال إليها والعيش بها دول تدفع لك أموالاً للإنتقال إليها والعيش بها

يتم تقديم الكثير من المزايا للانتقال الى هذه الدول والعيش فيها، وذلك لحاجة هذه الدول بشكل شديد لسكان يعمرون البلد بشكل دائم ويعيشون بها، حيث يحاولون زيادة عدد السكان لديهم وتطوير الثروة البشرية .

هذه الدول هي :

1 - مدينة كورتيس في الولايات المتحدة الأمريكية :

هي مدينة صغيرة يقوم السكان فيها بالشكوى دائماً من الحكومات والسلطات المحلية بها بتجاهلها وعدم العمل الكثير بها وحاولت حل هذه المشكلة حيث قامت بعرض قطعة أرض مجانية لكل شخص قام بعرض فكرة جيدة لمحاولة تحسين البنية التحتية في هذه المدينة.

2 - مدينة سكاتشيوان الكندية :

لكل الشباب حديثي التخرج والذين لم يجدوا فرصة مناسبة في حياتهم المهنية تعرض هذه المدينة الكندية مبلغ 20 الف دولار كندي اذا قرر هؤلاء الشباب الانتقال الى هذه المدينة والعيش والعمل فيها لمدة سبع سنوات.

3 - شلالات نياجرا في الولايات المتحدة الأمريكية :

تعرض الحكومة على الأشخاص حديثي التخرج مبالغ مالية لمحاولة استقطابهم للعيش في واحدة من أجمل الأماكن في العالم وهي شلالات نياجرا حيث يحصل الشباب حديثي التخرج على مبلغ 7 الاف دولار للعمل لمدة عامين في المنطقة التي بالقرب من الشلالات.

4 - مدينة ديتروت في ولاية ميتشجن الأمريكية :

رحل سكان هذه المدينة في النصف الثاني من القرن الماضي الى المدن الأمريكية الصناعية، وكان يطلق على هذه المدينة باريس الغرب، وتحاول الأن هذه المدينة ان تستقطب سكان جدد للعيش في المدينة، وتقدم الحكومة في المدينة مبلغ 2500 دولار لمن ينوي الانتقال والعيش في المدينة من أصحاب الصناعات المختلفة.

5 - مدينة بونجا الإسبانية :

تقع هذه المدينة الصغيرة في شمال شرق اسبانيا وهي تعتبر واحدة من أقدم الأماكن في العالم وتحاول هذه المدينة أن تستقطب الشباب للعيش بها حيث تعرض على الأزواج الجدد مبلغ 3 الاف يورو مقابل الانتقال اليها وايضاً تقوم بدفع مبلغ 3 الاف يورو لكل طفل يتم انجابه والعيش في المدينة.

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رئيس قسم الأخبار

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