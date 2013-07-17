كيف تصلى التراويح بدون قلق؟

أرسل قارئ يقول أعانى من صعوبة فى أداء صلاة الترويح، مع شعور بتخمة كبيرة بعد تناول طعام وأريد حلا لتلك المشكلة؟

يجيب الدكتور محمد هانى كمال، أستاذ التغذية بطب القاهرة إن العادات الغذائية السيئة فى رمضان، هى سبب العديد من المشاكل، ومنها عدم الاستمتاع بأداء فروض الصلاة وخاصة بعد تناول الإفطار.

ونصح هانى الصائم بعدم الإفراط فى تناول الطعام وقت الإفطار بحيث تكون المعدة مرتاحة، وحتى لا يحدث خمول للجسم لأن صلاة التراويح تحتاج إلى مجهود عضلى كبير بالنسبة إلى بقية الفروض، وعند الإفراط فى الطعام يشعر المصلى بصعوبة فى أداء فروض الصلاة، والإفراط فى تناول الطعام تجعل الصائم لا يشعر بلذة الصلاة، وخاصة السجود لأنه يضغط على معدة تكون مملوءة فيسبب لها الآلام.

وإذا أراد الصائم الشعور بسعادة فيجب أن يقلل من الطعام خاصة وقت الإفطار وقبل صلاة الترويج يمكن تناول حبه موز، أو تمر مع كوب من المياه قبل الصلاة فهذا سوف يعطيه إحساسا بالسعادة والإشراق والراحة، ويؤهل الجسم للصلاة، وبعد انتهاء الصلاة، يمكن تناول أشياء حلوة مثل الكنافة أو القطايف ومن الضرورة تناول الفاكهة أسبوعا على الأقل 3 أيام فى الأسبوع يتناول فيها الصائم.