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حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 8/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 8/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 8/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: يحمل هذا اليوم وعوداً جريئة وخيارات وحلولاً مهمة جدًّا. إنه يوم تقدّم كبير على الصعيد المهني

عاطفياً: تسعى إلى ارضاء الحبيب وكسب وده بمختلف السبل. تقابله لحل بعض المشاكل العالقة بينكما

صحياً: على الرغم من تمتعك عامة بصحة جيدة فإنك ستعاني مشكلة في الجهاز العصبي والهضمي

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

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رئيس قسم الأخبار

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