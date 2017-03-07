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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 8/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 8/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 8/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: قد تعيد النظر في علاقات لك وفي ارتباطات مهنية، وتعيش حالة من الارتياح الكبير وعدم فقدان الثقة

عاطفياً: تلتبس عليك الأمور وتسأل عن صدق عواطف الشريك اتجاهك، فتحصل على جواب مريح

صحياً: ممارسة بعض الهوايات المفيدة للصحة أمر جيد ويساعد على تنشيط الدورة الدموية 

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

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رئيس قسم الأخبار

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