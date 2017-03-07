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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 8/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 8/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 8/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: تنجح في إعادة بناء ما تهدّم في الماضي، وبدء صفحة جديدة بيضاء ومشعّة وخصوصًا مع بداية عملك الجديد

عاطفياً: أي كلمة قاسية تنفّر الشريك منك. تحاش ذلك وحاول التقرب منه قدر الإمكان

صحياً: أنت غير عاجز عن القيام بأي شيء للتخلص من كل ما يضر بصحتك

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

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رئيس قسم الأخبار

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