حظك اليوم برج الثور الأربعاء 8/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الثور

مهنياً: تتعدّد الاحتمالات الإيجابية، وتحرز نجاحاً في عالم التجارة والترويج والإعلان والإعلام والتسويق



عاطفياً: تمتلك اليوم الكثير من السحر لذا ستعرف جيداً كيف تعمل مع المقربين إليك



صحياً: تناول أنواع السلطة الغنية بالحضراوات مساء مهمة إذا كنت تتبع حمية غذائية

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

شبكةعيونالإخبارية

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