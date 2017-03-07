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الأرصاد الجوية || تُحذر المواطنين من تعرض البلاد المصرية لموجة طقس سيئ يستمر لمدة 5 أيام

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الأرصاد الجوية || تُحذر المواطنين من تعرض البلاد المصرية لموجة طقس سيئ يستمر لمدة 5 أيام الأرصاد الجوية || تُحذر المواطنين من تعرض البلاد المصرية لموجة طقس سيئ يستمر لمدة 5 أيام

قال رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور “أحمد عبد العال” اليوم معلناً تعرض البلاد لموجة سيئة خلال الخمسة أيام القادمة، حيث أكد أن الطقس خلال هذه الأيام سوف يكون غير مستقر، محذراً جميع المواطنين من الطقس خلال هذه الأيام.

حيث أكد  رئيس هيئة الرصاد الجوية أنه بداية من الأربعاء غداً 8 مارس 2017  سوف ترتفع درجات الحرارة في البلاد المصرية ما بين 4 درجات إلى 6 درجات  يومي الأربعاء والخميس، وسوف يصاحب ارتفاع درجات الحرارة  نشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة ، مؤكداً أن نشاط الرياح سوف يصل في بعض المناطق لحد العاصفة، مما يؤدي إلى اضطرابات الملاحة الجوية في البحر الأحمر والبحر المتوسط خلال هذه الفترة.

وأضاف ” عبد العال”  من خلال تصريحات صحفية له لأحد المواقع المصرية، أن درجات الحرارة سوف تنخفض من يوم الجمعة القادم الموافق 10 مارس ما  بين 5 درجات إلى 8 درجات بشكل مفاجئ، ويستمر هذا الطقس على هذا الحال حتى يوم السبت القادم  الموافق 11 مارس، وذلك مع ظهور سحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على السواحل  على السواحل الشمالية الغربية، ثم تمتد إلى  معظم محافظات الوجه البحري والقاهرة،  أما السواحل الشمالية فسوف تشهد أمطاراً غزيرة.

حيث حذرت الهيئة المواطنين من تخفيف الملابس في تلك الفترة نظراً للتقلبات الجوية، مؤكدة أن فصل الشتاء لم ينتهى ، وعلى جميع المواطنين  الالتزام بملابس الشتاء حرصاً من الهيئة على سلامتهم الشخصية.

 

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رئيس قسم الأخبار

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