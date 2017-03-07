الماء و الليمون و خسارة 10 كيلو – رجيم الماء و الليمون الناجح

شيماء مصطفى

يسمى ايضا برجيم المشاهير لان اكثرهم اعتمدوه كأساس لحياة صحية على راسهم المغنية الامريكية بيونسه هو رجيم الماء و الليمون الذي قد تصل خسارة الوزن به 10 كيلو في الشهر كما ان له من الفوائد العديدة للجسم .

الماء والليمون للتخسيس

شرب الماء والليمون على الريق صباحاً من أكثر النصائح الحديثة التي يُنصح بها الكثير من أخصائي التغذية والأطبّاء، ويكون ذلك بشرب كوب كبير من عصير الليمون مع الماء والزنجبيل بعد غليه وتركه ليفتر قليلاً، أو بشرب الماء الفاتر مع شرائح الليمون صباحاً قبل الإفطار بنصف ساعة تقريباً، وذلك حتّى يتمكّن الجسم من الاستفادة منه، وينصح الكثير من أخصائي التغذية بأن يتم وضع الليمون على الطعام بدلاً من الخلّ لفوائده الجمّة والعديدة.

إنّ شرب الماء والليمون له فعاليّة سحريّة في التخسيس والتنحيف، حيث إنّه يعتبر من الطرق الآمنة لخفض الوزن كونه لا يمتلك أيّة آثار جانبيّة مثل أدوية التنحيف، كما وإنّ هذا الشراب يساعد في التحكّم بخفض الوزن أكثر من غيره من الطرق الأخرى. ويعمل هذا المشروب السحريّ على إنقاص كميات الدهون المترسّبة والشحوم في الجسم، ويقضي عليها تماماً، وفي حال تمّ الالتزام بشربه لفترات طويلة يساهم هذا المشروب بعمليّة فقدان الشخص لوزنه، بالإضافة إلى القضاء على دهون الأرداف، والكرش. وهو أيضاً يساعد على تخليص الجسم من السموم، ويساعد على تصحيح أساليب التغذية الخاطئة التي قد نتبعها أحياناً. ولا يقتصر فوائد هذا المشروب على ما سبق ذكره، حيث إنّ لليمون والماء فوائد أخرى كثيرة تعود على صحّة الجسم وسلامته، فهذا المشروب يعزّز طاقة الجسم، وذلك لاحتواء الليمون على الكثير من العناصر الغذائيّة المفيدة، كفيتامين (سي)، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والألياف، والبوتاسيوم، فإنّ غنى الليمون بفيتامين (سي) يجعل منه مصدراً مفيداً لتحفيز جهاز المناعة في الجسم، وتخفيف حدّة الإرهاق والتعب، كما وأنّه يفيد في مشاكل المعدة كعسر الهضم، كونه يساعد في تخفيف حرقة المعدة، والانتفاخات، وتخليص الجسم من السموم وذلك بتحفيز الإنزيمات والكبد على العمل بفعاليّة أكثر.

بالإضافة إلى ما سبق، فإنّ هذا المشروب ولغناه بعنصر البوتاسيوم يساعد في تحفيز المخ والأعصاب، كما ويحتوي على مضادات الأكسدة والتي بدورها تساهم بالحفاظ على نضارة البشرة وإشراقها، وحمايتها من التجاعيد. ونظراً لغناه أيضاً بمادّة ألياف (البكتين) يعد مفيداً في زيادة شعورك بالشبع، وهو أيضاً مفيد في تقليل التهابات الجسم وذلك لقدرته على خفض نسبة حمض (اليوريك) من الجسم، وهذا له دوره الكبير في تقليل الحمضيّة في الجسم.

يساعد رجيم الليمون على:

– تطهير الجسم من السموم وخاصة الأمعاء.

– إنقاص الوزن بطريقة سريعة.

– السيطرة على زيادة الوزن.

– استرخاء الأعصاب والشرايين والأوعية الدموية.

– تقليل نسبة الدهون في الجسم.

وصفات رجيم الليمون:

الوصفة الأولى:

المكونات:

– 2 ملعقة كبيرة عصير الليمون الطازج.

– 2 ملعقة طعام عصير قيقب أو الاسفندان.

– نصف لتر ماء.

– كمية قليلة من الفلفل الأحمر.

طرق تناول هذه الوصفة:

هناك طريقتين لتناول هذه الوصفة، وهما:

– تناول هذا الشراب مرة واحدة كل ساعتين مع الحرص على خلط مكونات هذه الوصفة قبل تناول الشراب مباشرة.

– تناول هذا الشراب في الصباح ثلاث مرات بالشهر، مع إتباع حمية غذائية صحية طوال الوقت.

الوصفة الثانية لرجيم الليمون:

المكونات:

– كمية قليلة من الكمون

– كوب من الماء المغلي

– ليمونة مقطعة لشرائح

طريقة الإعداد:

ينقع قليل من الكمون في ماء مغلي مع شرائح الليمون، يترك الخليط طوال الليل ويشرب صباحاً على الريق، تساعد هذه الوصفة على التخلص من السمنة.

وصفة الليمون لتجنب انتفاخ المعدة والأمعاء:

المكونات:

– عصير ليمونة

– قشر ليمون

– ½ لتر ماء

طريقة الإعداد:

ينقع قشر الليمون في ½ لتر من الماء، وتضاف إليه عدة قطرات من عصير الليمون الطازج، يُنصح بشرب هذا المشروب قبل تناول وجبة الإفطار.

يُنصح بتناول عصير الليمون لجميع الأعمار بلا استثناء على شرط أن يتم تخفيفه بالماء؛ لأن عصير الليمون الصافي يؤذي في بعض الأحيان لاحتوائه على حامض يهيج أغشية الجهاز الهضمي، وقد يسبب حروقاً في المعدة وأضرار في الأسنان.

ملاحظة هامة:

قبل البدء في إتباع أي رجيم أو دايت استشيري الطبيب المتخصص، للتأكد من مدى مناسبة هذا النظام لطبيعية جسمك، فإتباع رجيم غير ملائم لطبيعة جسمك سوف يعود عليكِ حتماً بالسلب.

نصيحة مفيدة:

اختاري الليمون ذي اللون الأصفر اللامع، لأن الليمون الأخضر أو الأصفر الباهت لم ينضج بعد، كما يتسم الليمون الأخضر بحموضته العالية وقلة وجود فيتامين (ج) به، و اختاري الليمون ذي القشرة الرقيقة الناعمة لاحتوائه على عصير أكثر من الليمون ذي القشر السميك.

نصائح هامة لنجاح الدايت

1/ ابدا يومك بكوب ليمون دافئ على الريق و لا تأكل قبل نصف ساعه من شربك لكوب الليمون

2/ حاول ان تجعل معظم غذائك من الخضروات و الفواكه الطازجة

3 / اشرب من كوبين الى 6 اكواب الليمون الدافئ في اليوم

4/ استعمل الليمون في كل اطباقك التي تحضرها

5/اجعل الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي حاضره مثل البرتقال و الكيوي الجريب فروت

6/دعم اكلك بالخضار التي تحوي فيتامين سي مثل البروكلي الفلفل و الثوم و الشمر

7/ اعتمد على الدهون المفيدة مثل تلك الموجودة في الاسماك المكسرات و زيت الزيتون

8/ حدد مواقيت اكلك في نفس الوقت

9/ اشرب كوبين ماء بقطرات ليمون قبل الغذاء و العشاء

10/ قم بالتمارين من 3 الى 5 مرات في الاسبوع

11/ توقف عن الاكل قبل 5 ساعات من النوم

12/ ابتعد عن الملح و السكر

فوائد الليمون للجسم

تجميل و تجديد البشرة

ابعاد مرض الاكزيما

اعطاء الطاقة

يمنع التهابات الحلق

طريقة بيونسيه في رجيم الماء و الليمون

خلطة الليمون

2 لتر ماء + عصير 6 حبات ليمون +120 مللتر من العسل الطبيعي + اوراق نعناع

نقوم بتدفئة الماء و نضيف المكونات و نتركه يرتاح خلال ليلة كاملةو نضيف له مكعبات الثلج قبل الشرب

طريقة الشرب

قبل فطور الصباح اشربي كوبا

فطور الصباح

عبارة عن فواكه

السناك

كوب + 10 حبات مكسرات

الغذاء

سلطة مشكلة مع زيت زيتون وخل تفاح +2 بيض مسلوق و طبعا قبل اشربي العصير

السناك

على 4 زولا

اشربي كوبا + فاكهة

العشاء

سمك او صدر دجاج مشوي + خضار + كوب عصير

ما تبقى من العصير اشربيه ساعتين قبل النوم .

شبكةعيونالإخبارية

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