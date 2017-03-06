شيماء مصطفى

هل فوائد عصير البرتقال على الريق يفيد الجسم؟:

تعدّ فاكهة البرتقال من أشهر الحمضيات المتوافرة التي تُزرع في مناطق متنوعة بالعالم، وخاصة تلك التي تتميز بدفء درجات الحرارة، وتتميز فاكهة البرتقال بمذاقها الشهيّ، وفوائدها العظيمة، وتحتوي فاكهة البرتقال على ما لا يقل عن ثمانية وعشرين عنصراً غذائياً رئيساً للجسم، ما يجعل منها فاكهة مختارة للتخلص والحدِّ من الكثير من الأمراض، وكذلك عنصراً لإكساب الجسم والبشرة الجمال، وتعتبر أداة فاعلة في تعزيز أداء وكفاءة الجهاز المناعي في جسم الإنسان، إضافة إلى كونها مشروباً رائعاً، ونوعاً من الحلويات الشهية، ما جعل منها ملِكة تتسيَّد عرش الموائد الغذائية، وتكون مختارة من المواطنين والخبراء، خاصة إذا ما تناولناها صباحاً على معدة فارغة. في هذا المقال وبرفقة دوْسات سنتعرف معاً على فاكهة البرتقال، وأبرز فوائد تناولها صباحاًعلى الريق …

أبرز فوائد عصير على الريق:

يحتوي البرتقال على كمية عالية من فيتامين C، ما يجعل منه مضاداً فاعلاً للأكسدة، والالتهابات المختلفة.

يعزز البرتقال من كفاءة الجهاز المناعي في الجسم ومكافحة العدوى الجرثومية والفيروسية، ما يحمي من الأمراض الشُّعَبية كالبرد والزكام.

يساهم البرتقال في علاج مشاكل الجهاز التنفسي والربو، لما يحتويه من كميات كبيرة من النيوفلافونيد.

يعتبر البرتقال مصدراً للحديد، ما يعزز إنتاج الهيموغلوبين، الذي يساهم في الوقاية من مشاكل الدَّم المتنوعة على كفقر الدَّم.

يساهم البرتقال في علاج مشاكل الجهاز الهضمي المتنوعة، فهو ملين رائع للمعدة والأمعاء، ويقي الجسم من الإمساك والسموم المتراكمة فيه.

يلعب البرتقال دوراً فاعلاً في مكافحة الجذور والشقوق الحُرة التي تعزز من الإصابة بالأورام المتعددة.

يساهم البرتقال بشكلٍ فاعلٍ في تنشط الدورة الدمويَّة في الجسم، ما يمده بالحيوية والنشاط، ويساعد الفرد على أداء واجباته الحياتية بكفاءة دون إرهاق أو إجهاد جسدي.

يؤمِّن البرتقال بشرةً وجلْداً أكثر صحة؛ إذ يزودها بالنضارة والمظهر الطبيعي.

يساهم البرتقال في تخفيض معدل الكولسترول في الدَّم، ويعزز وصول الأكسجين إليه، الأمر الذي يحد من إصابة الفرد بأمراض الشرايين، والأوعية الدموية، والقلب.



تتكون ثمرة البرتقال من

الحديد

و

والفسفور

والألياف الغذائية مثل البكتين

و مجموعة فيتامبن ب، والثيامين، وحامض الفوليك

وفيتامين ج

والسكريات البسيطة مثل سكر الفاكهة، وأحماض الفاكهة مثل حامض الستريك.

والبرتقال غني بالمركبات المضادة للأكسدة التي تساهم في منع الإصابة بالعديد من الأمراض.

ومن منبر دوسات نوصي بالاهتمام بتناول هذه الفاكهه الغنية، ويوجد العديد من أصناف البرتقال التي تحدث تنّوعاً أكثر في المكونات والعناصر الغذائية، فبعض الأصناف

تتميز بالمحتوى الغني بالعصارة.

وبعضها تكون أغنى بالألياف الغذائية مما يوفّر تنوعاً ممتازاً للمستهلك.

شبكةعيونالإخبارية

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