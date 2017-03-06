وزير الإسكان: بدء تسليم 400 ألف شقة إسكان اجتماعى الشهر المقبل.. ونقل الوزارات للعاصمة الإدارية بداية 2019.. مصطفى مدبولى يؤكد: لن نسلم المواطن شقته إلا بعد اكتمال الخدمات بالمشروع

شيماء مصطفى

فى أول حوار صحفى بعد تجديد الثقة له فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم بدء تسليم أولى وحدات الـ400 ألف شقة، اعتبارًا من شهر إبريل المقبل، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم طرح الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى مايو المقبل، وبالنسبة لشقق العاصمة الإدارية الجديدة، قال مدبولى، سيتم طرحها فى شهر إبريل المقبل.

وأكد وزير الإسكان، أن الشركة الصينية لم تنسحب من مشروع العاصمة الإدارية بالكامل، وإنما قرارها كان خاصًا بتنفيذ المبانى الحكومية فقط، ولكن هناك اتصال مستمر من جانب الشركة للعمل فى المشروع فى المبانى الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الوزارة شكلت لجنة لاستغلال الثروة العقارية الهائلة بمنطقة وسط القاهرة بعد نقل الوزارات منها.. وإلى تفاصيل الحوار:

تبذل مجهودًا كبيرًا من خلال تنفيذ العديد من المشروعات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، والسؤال هنا خاص بموعد الانتهاء من تنفيذ مشروع الـ400 ألف وحدة سكنية التى كلف بها الرئيس السيسى العام الماضى؟

دعنى أؤكد لك.. أن شركات المقاولات بدأت تنفيذ الـ400 ألف وحدة سكنية فى شهر مايو الماضى.. وهناك بعض المواقع تم الانتهاء منها، أى قبل الموعد الذى حدده الرئيس السيسى خلال عام، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ كامل وحدات الـ400 ألف وحدة فى شهر يونيو المقبل.

معظم المتقدمين لحجز 400 ألف شقة يسألون عن موعد بدء استلام وحداتهم؟

سيتم بدء تسليم وحدات الـ400 ألف شقة التى تم طرحها مايو الماضى على المواطنين، اعتبارًا من شهر يوليو المقبل فى مدينة أكتوبر، ولكن هناك بعض المواقع تم الانتهاء منها مبكرًا داخل مدينتى العاشر من رمضان والسادات، ومن المقرر بدء تسليم الوحدات للمواطنين، اعتبارًا من إبريل المقبل.

فى معظم مشروعات وزارة الإسكان السابقة، كانت الشكوى دائمة من عدم وجود مرافق أو خدمات، وكانت هذه العناصر من أهم أسباب عدم إقبال المواطنين على استلام هذه الوحدات، هل هذه الشكوى ستكون موجودة فى مشروع الإسكان الاجتماعى.

نحن كوزارة إسكان، لن نقوم بتسليم أى مواطن وحدة سكنية فى مشروع الإسكان الاجتماعى، إلا بعد اكتمال كل الخدمات فى المشروع من مياه وكهرباء ومدارس وحضانات وأسواق تجارية، وذلك لتحفيز كل المواطنين على السكن فور استلامهم الوحدات الخاصة بهم، ودعنى أؤكد لك أمر آخر أن المواطن محدود الدخل يستلم شقته بها عداد مياه وكهرباء وما عليه إلا القيام بالتقدم بطلب لشركة الكهرباء لنقل عداد المياه والكهرباء باسمه.

إلى أى مدى أثر قرار تحرير سعر الصرف بشكل سلبى على مشروعات وزارة الإسكان؟

قرار تعويم الجنيه كان له مردود سلبى على أسعار مواد البناء، وهو ما أدى إلى خسارة لبعض شركات المقاولات الصغيرة أما شركات المقاولات الكبيرة استطاعت تجاوز الأزمة، ووزارة الإسكان من جانبها أسرعت فى صرف فروق أسعار لشركات المقاولات، خوفًا من توقف العمل داخل مواقع مشروعات الإسكان، ولكن فروق الأسعار لم تعوض هذه الشركات بشكل كافٍ وهو ما أدى إلى إعداد قانون لتعويض شركات المقاولات، وتم عرضه على البرلمان، وسيتم مناقشته فى موعد أقصى الأسبوع الجارى.

متى سيتم صرف تعويضات شركات المقاولين بعد إقرار المقاولين؟

أتوقع أنه سيتم بدء صرف تعويضات المقاولين بعد إقرار القانون فى موعد أقصاه مطلع إبريل المقبل.

هل هناك إجراءات أخرى اتخذتها الوزارة تجاه شركات المقاولات؟

بالفعل الوزارة قررت منح شركات المقاولات مدة زمنية إضافية قدرها ثلاثة شهور، على المدة الزمنية المقررة فى العقود، وذلك لتنفيذ المشروعات السكنية.

هل يعتبر قرار الإسكان طرح شقق بالإيجار فى مشروع الإسكان الاجتماعى دليلًا على عزوف الوزارة عن إنشاء وحدات بمساحات 43 مترًا للأولى بالرعاية؟

محور الإيجار فى مشروع الإسكان الاجتماعى هو عبارة عن تطور لمشروع الأولى بالرعاية، فهذه الوحدات ذات مساحة أكبر عبارة عن غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة وبإيجار رمزى يتناسب مع فئة الأولى بالرعاية.

متى سيتم بدء تسليم الوحدات التى تم الإعلان عنها شهر نوفمبر الماضى؟

هناك بعض الوحدات جاهزة وتم الانتهاء منها بالكامل فى بعض المدن مثل مدينة النوبارية، ومن المقرر أن يتم البدء فى تسليمها منتصف الشهر الجارى.

متى سيتم طرح المرحلة الثانية من وحدات الإسكان الاجتماعى بنظام الإيجار؟

نحن ننتظر حاليًا تسليم المرحلة الأولى التى تم الإعلان عنها، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المرحلة الثانية من شقق الإيجار خلال شهر ونصف من الآن.

هناك تساؤلات عديدة عن موعد طرح الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى، وما أسباب تأخيره حتى الآن؟

دعنى أجيب على الجزء الثانى من السؤال وهو سبب تأخير طرح الإعلان التاسع، وهذا يرجع لرغبة الوزارة فى الانتظار قليلًا حتى تضح الأسعار الأخيرة التى تضعها شركات المقاولات لتنفيذ عمارات ووحدات الإسكان الاجتماعى، فشركات المقاولات الفترة الماضية وضعت أسعارًا مرتفعة للغاية لإنشاء العمارة وهو ما يصعب على محدودى الدخل تحمله فى قيمة الوحدة السكنية، مهما دعمت الدولة سعر الوحدة، وعند الانتظار تراجعت شركات المقاولات وخفضت من الأسعار التى وضعتها بنسبة وصلت لـ%25 والانتظار أكثر سيكون لصالح محدودى الدخل والدولة.

ولكن ماذا عن موعد طرح الإعلان التاسع؟

على نهاية إبريل أو مطلع مايو، سنطرح الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى على محدودى الدخل.

هل سيتم زيادة أسعار الوحدات فى الإعلان التاسع؟ وكم تصل نسبة الزيادة؟

بالطبع سيكون هناك زيادة فى سعر الوحدة السكنية نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء، وكذلك ارتفاع عقود شركات المقاولات ولكن لم يتم حتى الآن تحديد نسبة الزيادة لعدم الاستقرار على السعر المقدم من قبل شركات المقاولات.

وماذا عن مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر»؟

أريد أن أوضح لك بعض النقاط فى هذا المشروع وهى أن جودة ومستوى التشطيب الذى تم فى هذا المشروع، يؤكد أن المشروع فاخر حيث تم تشطيب الوحدات على أعلى مستوى، والهدف من المشروع كان لخدمة الفئة المتوسطة التى تم تجاهلها لفترة طويلة، وهناك الكثير من المواطنين الذين لم يتقدموا لحجز وحدات المرحلتين الأولى والثانية، ندموا كثيرا، ونحن نعد حاليًا لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع دار مصر داخل بعض المدن الجديدة، وتم طرح عمليات التنفيذ على شركات المقاولات، ونحن كدولة لم نسعَ لتحقيق أرباح مثل القطاع الخاص.

متى سيتم طرح المرحلة الثالثة للحجز؟ وكم تتضمن من الوحدات؟

المرحلة الثالثة تتضمن من 15 إلى 20 ألف وحدة سكنية، وسيتم طرحها للحجز قريبًا.

ننتقل لملف آخر، وهو مشروع العاصمة الإدارية.. متى سيتم طرح أول مرحلة من أراضى مشروع العاصمة الإدارية للمطورين العقاريين.. ومتى سيتم طرح أراضٍ للمواطنين؟

فى الوقت الحالى لم نفكر فى طرح أراضى للأفراد والمواطنين داخل العاصمة الإدارية، وهدفنا سرعة تعمير المشروع وتحقيق استثمارات كبيرة فتم طرح أراضى لكبار المطورين العقاريين الذين يمتلكون الملائة والقدرة المالية التى تساعدهم على سرعة تنفيذ مشروعات عمرانية للمشروع، وعند تسويق هذه المشروعات سيتم التسويق للمشروع ككل.

متى سيتم طرح حجز الوحدات السكنية الجارى تنفيذها فى الحى السكنى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟

سيتم طرح أول 17 ألف وحدة سكنية التى جار تشطيبها حاليًا مطلع إبريل المقبل، وجار حاليًا الانتهاء من أعمال تشطيب الحى السكنى واللاند سكيب والخدمات اللازمة حتى تكون المنطقة جاهزة للسكن.

كم سيصل سعر المتر فى هذه الوحدات السكنية؟

جار حاليًا دراسة التكلفة التى تم صرفها من قبل الحكمة على تنفيذ هذه الوحدات، وكذلك تكلفة البنية الأساسية ليتم تحديد سعر عادل للمتر، ولكن فى كلتا الأحوال سيكون أرخص من القطاع الخاص.

هل أثر انسحاب الشركة الصينية من مشروع العاصمة الإدارية على تنفيذ الحى الحكومى؟

لا أتفق معك فى عبارة انسحاب.. فالشركة الصينية لم تنسحب من المشروع، العمل مع الشركة الصينية كان منقسمًا لشقين، الشق الأول يتمثل فى إنشاء مبانٍ حكومية ومبانى الوزارات، والشق الثانى يتمثل فى إنشاء مبانٍ استثمارية داخل المشروع، وما حدث تمثل فى عدم تنفيذ المبانى الحكومية نتيجة لأن عروض الأسعار التى تقدمت بها كانت مرتفعة بالمقارنة بعروض شركات المقاولات المصرية، ولكن ما زالت المفاوضات والاتصالات جارية مع الشركة الصينية حول تنفيذ مبانٍ استثمارية كبرى داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

كيف يتم تمويل تنفيذ الحى الحكومى؟

شركة العاصمة الإدارية الجديدة لديها خطة مالية جيدة وتصور كامل لتنفيذ وتمويل مشروعات الحى الحكومى.

متى سيتم نقل الوزارات لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟

العمل بدأ بالفعل فى الحى الحكومى، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأتوقع أن يتم بدء نقل الوزارات لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة بداية عام 2019.

كيف سيتم استغلال الثروة العقارية داخل وسط القاهرة والمتمثلة فى مبانى هذه الوزارات التى سيتم نقلها؟

تم تشكيل لجنة بالتعاون مع محافظة القاهرة، وتم حصر كل المبانى المقرر نقلها لمشروع العاصمة الإدارية وتم تقسيمها حسب نوع وتاريخ المبنى، فمنها ما هو قديم له تاريخ حضارى ومنها يما ينفع استغلاله فى تأجيرها كمقار لشركات استثمارية وشركات خاصة ومنها سيتم إنشاء مشروعات تجارية به، فالحكومة لديها رؤية وتصور كامل باستغلال هذه الثرورة العقارية الهائلة.

بالنسبة لملف العشوائيات.. هل بالفعل سيتم الانتهاء من تطوير 351 منطقة غير آمنة خلال عام 2018؟

الوزارة بذلت جهدًا كبيرًا جدًا فى هذا الملف وخاصة بعد اهتمام القيادة السياسية بالمناطق العشوائية، وسيتم الانتهاء من تطوير كل المناطق غير الآمنة بكل المحافظات وإعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة على نهاية على 2018.

متى سيتم بدء تطوير مشروع مثلث ماسبيرو؟

ملف مثلث ماسبيرو معقد وشائك نتيجة لتشابك الملكيات، ووجود أكثر من طرف.. فتم عقد أكثر من لقاء مع الملاك والأهالى.. وقطعنا شوطًا كبيرًا فى الاتفاق مع الملاك، وتم وضع 4 مقترحات «حلول» للأهالى للاختيار بينها.. وسيتم توزيع استمارة تتضمن الحلول الأربعة على الأهالى للاختيار بينها، ومن المتوقع أن يتم بدء التطوير فى النصف الثانى من العام الجارى.

هل سيتم طرح مرحلة جديدة من مشروع بيت الوطن؟ وما أسباب تأخر الطرح حتى الآن؟

كنا ننتظر استقرار سعر الدولار بعد تعويم الجنيه وذلك من أجل طرح المرحلة الجديدة بأسعار جيدة تتناسب مع المصريين بالخارج، بحيث لا يمثل فرق السعر عائقًا أمام الحاجز نتيجة لسرعة تغيير الدولار أمام الجنيه، والمرحلة الجديدة ستتضمن نحو 6429 قطعة أرض بـ9 مدن جديدة، و25 قطعة أرض خدمية بـ4 مدن، وسيتم طرح المرحلة الجديدة خلال أيام.

هل من الممكن طرح أراضٍ استثمارية للمصريين بالخارج وكذلك وحدات بدار مصر؟

بالفعل نعد 5 قطع أراضٍ بنشاط عمرانى متكامل بـ3مدن، بجانب 4312 وحدة سكنية بـ«مدينتى» والرحاب، كما سيتم طرح 7054 وحدة بـ«دار مصر»، بـ8 مدن للمصريين العاملين بالخارج.

وماذا عن الأراضى التى سيتم طرحها للأفراد؟ وهل أسعار هذه الأراضى ستشهد زيادة بالمقارنة بالقرعة السابقة؟

هيئة المجتمعات العمرانية انتهت من ترفيق عدد كبير من الأراضى التى تتضمنها القرعة المقبلة، والمقرر طرحها خلال الشهر الجارى، حيث سيتم تسليم هذه الأراضى فور إجراء القرعة بالمقارنة بالقرعات السابقة، وستضم هذه القرعة عددًا كبيرًا من الأراضى لمختلف الشرائح تصل لـ38155 قطعة أرض، وتشمل أراضٍ سكنية صغيرة «إسكان اجتماعى- إسكان متميز- إسكان أكثر تميزا»، وأراضٍ خدمية واستثمارية، وأراضٍ بنشاط عمرانى متكامل.

ودعنى أؤكد لك معلومة فى غاية الأهمية وهى أن وزارة الإسكان تمكنت من طرح كمية أراضٍ فى خلال ثلاثة أعوام ما يضاهى ما تم طرحه طوال تاريخ الوزارة، ونحن كوزارة إسكان نسير على خطة هدفها إعمار الصحراء وتوسيع المساحة السكانية خلال عدد سنوات محددة واقتحام الصحراء وتنميتها.

ننتقل لملف آخر وهو مشروعات المياه والصرف..هل سيشهد الصيف المقبل أزمة نقص مياه؟ وكم عدد المشروعات المقرر افتتاحها خلال الشهور المقبلة؟

الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا فى هذا الملف، وهناك بعض المناطق بالمحافظات منها الشرقية والدقهلية، كانت تعانى من هذه المشكلة، إلا أن الوزارة قامت بحصر هذه المناطق وجار تنفيذ عدد كبير من مشروعات المياه والصرف تتخطى الـ100 مشروع، ومن المقرر افتتاح أكثر من 40 مشروع مياه وصرف قبل مايو المقبل، باستثمارات تتخطى الـ3 مليارات جنيه، ودعنى أؤكد لك أن إجمالى مشروعات المياه والصرف الجارى تنفيذها حاليًا تتخطى الـ793 مشروعًا، بتكلفة 60 مليار جنيه، منها 173 مشروع مياه بتكلفة 25 مليار جنيه، و620 مشروع صرف بتكلفة 35 مليار جنيه.

أين الصعيد من أجندة وزارة الإسكان بالنسبة لمشروعات المياه والصرف؟

موجود بقوة.. خلال عامين فقط الوزارة تمكنت من نهو 99 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى بالصعيد، بتكلفة 5,87 مليار جنيه، «50 مشروعًا لمياه الشرب بطاقة 883 ألف م3/يوم، بتكلفة 3.2 مليار جنيه، و10 مشروعات لصرف صحى المدن، بطاقة 182 ألف م3/يوم، بتكلفة 1.6 مليار جنيه، و39 قرية، بتكلفة 985 مليون جنيه».

ففى العام المالى 2014/2015، تم نهو مشروعات المياه التالية: محطة مياه بنى أحمد، ومحطة مياه ديرمواس، وتوسعات مياه بنى مزار، بمحافظة المنيا، و6 وحدات حديد ومنجنيز بقرى «ريفا- بهيج- درنكة- قرقاص- نجوع المعادى- بنى حسن»، ومحطة مياه القوصية، بمحافظة أسيوط، ومحطة إزالة الحديد والمنجنيز بالزهراء، ومحطة مياه الاحايوة، ومحطة مياه مزاتة والشيخ جبر، و3 محطات مياه نقالى بالمنشأة، بمحافظة سوهاج، ومحطة مياه مدمجة المخادمة، ومحطة مياه مدمجة حجازى قبلى، ومحطة مياه الخطارة، بمحافظة قنا، ومحطة مياة أبوصوير الملق، ومحطة مياه بنى سويف، بمحافظة بنى سويف، ومحطة مياه العديسات، ومحطة مياه اسنا، بمحافظة الأقصر، ومحطات مياه شرب هيصا- عواض- الشيخ فضل، بمحافظة أسوان.

وفى العام المالى 2015/2016، تم نهو مشروعات المياه التالية: خط مياه قصر الجبالى، وخط مياه العزب/ قصر الباسل، بمحافظة الفيوم، واستكمال محطة ميانة، وتوسعات مياه ملوى، ومحطة مياه بنى حسن، واستكمال محطة قصر هور بجوار دير أبوفانا »ابشادات سابقًا» ضمن مشروع 240 قرية، واستكمال محطة مياه بنى عامر بالعدوة ضمن مشروع 240 قرية، بمحافظة المنيا، ومحطة مياه ديروط، بمحافظة أسيوط، ومحطة مياه دار السلام جزئى، واستكمال محطة مياه طما بالسكساكا المرشحة، واستكمال 6 محطات نقالى ومدمجة «الكتكاتة بطاقة ألفى م3/يوم- عرب العطيات بطاقة 4 آلاف م3/يوم- محطتى نزلة القاضى والصفيحة بطاقة 4 آلاف م3/يوم- البوحة بطاقة ألفى م3/يوم- الثقافة بطاقة ألفى م3/يوم»، واستكمال 7 قرى بالمحافظة «محطة إدفا بطاقة 26 ألف م3/يوم- محطة فاوجلى بطاقة ألفى م3/يوم- أولاد الشيخ بطاقة ألفى م3/يوم- محطة على بن ابى طالب ألفى م3/يوم- الحرافشة المكلورة بطاقة 4 آلاف م3/يوم- وحدتى الحديد والمنجنيز أم دومة والمدمر بطاقة 8 آلاف م3/يوم» ضمن مشروع 240 قرية، واستكمال خط 800م طولى لخط طرد محطة مياه المراغة جهينة على الخط القائم 900مم الخارج من نفس المحطة «توسعات المراغة- جهينة»، واستكمال محطة وشبكة مياه طهطا الجديدة «شطورة»، بمحافظة سوهاج، ومحطة مياه الحراجية، بمحافظة قنا.

الأيام الماضية، شهدت مدينة العبور الجديدة أكثر من حملة إزالة للمبانى المخالفة والتعديات على الأرضى وهناك طائرة خاصة لتصوير المخالفات.. هذه الإجراءات كنا نفتقدها فى الفترات الماضية.. هل هناك تكليف رئاسى لمنع أى مخالفة داخل هذه المدينة الجديدة؟

بالفعل هناك تكليف رئاسى بإزالة كل المبانى المخالفة والتعديات على أراضى مدينة العبور الجديدة، فتم التنسيق مع القوات المسلحة، وقوات الشرطة، لتنفيذ حملة مكبرة لإزالة المبانى المخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016، ونحن نعمل بالتعاون مع وزارة الدفاع على تنفيذ التكليف الرئاسى بعدم السماح بأى عشوائيات شمال وجنوب طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، ويد الدولة أصبحت قوية، ويتم التعامل بحسم، وإزالة أى مبانٍ مخالفة جديدة يتم بناؤها بدون رخصة داخل حدود القرار رقم 249 لسنة 2016، بإنشاء مدينة العبور الجديدة، بمساحة58914.4 فدان، وتتولى المساحة العسكرية مهمة التصوير الجوى الدورى لحدود المدينة، وإعداد تقرير عن أى مبانٍ جديدة مخالفة، ورفعه لرئاسة الجمهورية، ولهيئة الرقابة الإدارية، ومتابعة تنفيذ قرارات إزالة المخالفات مع الجهات المعنية.

وبالنسبة لسيناء ما هى أهم المشروعات الجارى تنفيذها والمشروعات المقرر افتتاحها قريبًا؟

الوزارة ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير استطاعت تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والسكنية بسيناء، منها إقامة تجمعات بدوية بالأودية، تتوافر لها مقومات التنمية المتكاملة لتحقيق مستوى اقتصادى واجتماعى لائق لأهالينا بشمال وجنوب سيناء، وقد تم التخطيط لتنفيذ 25 تجمعًا بدويًا بشمال وجنوب سيناء كمرحلة أولى، وتم إنهاء تنفيذ 21 تجمعًا منها، وجار إنهاء 4 تجمعات أخرى، ده بجانب مشروعات خدمية وأنشطة تجارية منها استصلاح أراضٍ وصوبات زراعية وآبار للزراعة ومزارع سمكية والتغذية بالكهرباء، ومزارع أغنام وأبقار، وبيوت بدوية، ومشروعات أخرى طبقًا لاحتياجات هذه المناطق.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads