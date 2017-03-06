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ضعي ليمونة وعليها ملح في وسط المطبخ .. وشاهدي ماذا يحدث

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ضعي ليمونة وعليها ملح في وسط المطبخ .. وشاهدي ماذا يحدث ضعي ليمونة وعليها ملح في وسط المطبخ .. وشاهدي ماذا يحدث

الليمون صحي جدًا وبالنسبة لبعض الخبراء هو الفاكهة الصحية الأولى ويحسن نكهة الأطعمة والأشربة. 

 
وأشارت خبيرة التغذية سمية متولي إلى أن الليمون الحامض يقوي القلب والشعر ويزود البشرة بالصحة والعافية. 
 
-ويستخدم الليمون للقضاء على البكتيريا والجراثيم.
كما أنه يساعد في إزالة الروائح الكريهة من المطبخ.
حيث إن الليمون يدمر البكتيريا والجراثيم التي تتواجد على أسطح المطبخ.
ونصحت سمية بتجربة حيلة بسيطة بالليمون وهي:
اقطعوا ليمونة إلى 4 أجزاء ولكن لا تقصوها كليًا أي لا تفصلوا أجزاءها عن بعضها. 
-رشوا بعض الملح على الليمونة الحامضة وضعوها في المطبخ. 
-هذه الحيلة ستساعدكم في القضاء على الروائح الكريهة، كما ستساعدكم، في القضاء على البكتيريا والجراثيم.

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