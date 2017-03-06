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ملكة كرنفال البرازيل تتعرض لانتقادات لاذعة بعد إعلانها الزواج من صديقتها

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ملكة كرنفال البرازيل تتعرض لانتقادات لاذعة بعد إعلانها الزواج من صديقتها ملكة كرنفال البرازيل تتعرض لانتقادات لاذعة بعد إعلانها الزواج من صديقتها
قالت صحيفة "كرونيكا" الأرجنتينية، إن فران بيترسن، ملكة الكرنفال فى البرازيل تعرضت لهجوم كبير بعد اكتشاف أنها مثلية الجنس، عندما نشرت صورة لها على الشبكات الاجتماعية.
 
 
وأشارت الصحيفة أن ملكة الكرنفال فى البرازيل أصبحت ضحية لهجمات لكونها مثلية الجنس، وذلك بعد أن أعلنت أنها ستتزوج من شريكتها فى مدينة ريو دى جانيرو.
 
 
وقالت فران بيترسن "إنه لأمر محزن للغاية أن نتعرض لكل هذا الهجوم والتحامل ضدنا، ولكننا نحاول المضى قدما فى علاقتنا دون إعطاء المزيد من الاهتمام لهؤلاء الناس، فنحن نريد أن نكون معا".
 
 
وأشارت بيترسون إلى أن الهجمات التى تعرضت لها مع صديقتها على الشبكات الاجتماعية تعتبر "إذلال" ، حيث تعرضا لجميع أنواع الشتائم والعبارات الغير لائقة.

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