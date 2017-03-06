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اسعار بوتاجازات يونيفرسال 2017 في مصر || ملف شامل اسعار اليوم

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اسعار بوتاجازات يونيفرسال 2017 في مصر || ملف شامل اسعار اليوم اسعار بوتاجازات يونيفرسال 2017 في مصر || ملف شامل اسعار اليوم

بوتاجازات يونيفرسال في للعام 2017 ، خاصة بعد التغيرات التي طرأت على اسعار الأجهزة المنزلية بشكل عام ومنها قطعا البوتاجازات بعد القرارات الاقتصادية الجديدة بتعويم الجنيه المصري، وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وكل هذا زاد من تكلفة الانتاج وبالتالي الاسعار .

البوتاجازات يونيفرسال :

مواصفات البوتاجاز

 

يونيفرسال

  اسعار البوتاجاز

 

يونيفرسال 2017
بوتاجاز يونيفرسال

 

عدد 4 شعلة

لا يشمل اشعال ذاتي

 1750

 

جنيه
عدد 5 شعلة

 

استانلس بالمروحة

60*90

 3900

 

جنيه
عدد 5 شعلة

 

استانلس

60*80

بالمروحة

 3400

 

جنيه
بوتاجاز عدد

 

5 شعلة

55*80

استانلس

 3200

 

جنيه
عدد 5 شعلة

 

يشمل اشعال ذاتي

بيه شواية والغطاء زجاج كريستال

 4700

 

جنيه
عدد 5 شعلة

 

60*90

القواعد من الزهر شامل المروحة بالإضافة لتيمر ديجتال

 5800

 

جنيه
عدد 4 شعلة

 

اشعال ذاتي

بومبيه

 2250

 

جنيه

 

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رئيس قسم الأخبار

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