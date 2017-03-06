اسعار بوتاجازات يونيفرسال 2017 في مصر || ملف شامل اسعار اليوم

اسعار بوتاجازات يونيفرسال في مصر للعام 2017 ، خاصة بعد التغيرات التي طرأت على اسعار الأجهزة المنزلية بشكل عام ومنها قطعا البوتاجازات بعد القرارات الاقتصادية الجديدة بتعويم الجنيه المصري، وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وكل هذا زاد من تكلفة الانتاج وبالتالي الاسعار .
أسعار البوتاجازات يونيفرسال :
مواصفات البوتاجاز
يونيفرسال
|اسعار البوتاجاز
يونيفرسال 2017
|بوتاجاز يونيفرسال
عدد 4 شعلة
لا يشمل اشعال ذاتي
|1750
جنيه
|عدد 5 شعلة
استانلس بالمروحة
60*90
|3900
جنيه
|عدد 5 شعلة
استانلس
60*80
بالمروحة
|3400
جنيه
|بوتاجاز عدد
5 شعلة
55*80
استانلس
|3200
جنيه
|عدد 5 شعلة
يشمل اشعال ذاتي
بيه شواية والغطاء زجاج كريستال
|4700
جنيه
|عدد 5 شعلة
60*90
القواعد من الزهر شامل المروحة بالإضافة لتيمر ديجتال
|5800
جنيه
|عدد 4 شعلة
اشعال ذاتي
بومبيه
|2250
جنيه
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