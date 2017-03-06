اسعار بوتاجازات يونيفرسال 2017 في مصر || ملف شامل اسعار اليوم

سمر العشري

اسعار بوتاجازات يونيفرسال في مصر للعام 2017 ، خاصة بعد التغيرات التي طرأت على اسعار الأجهزة المنزلية بشكل عام ومنها قطعا البوتاجازات بعد القرارات الاقتصادية الجديدة بتعويم الجنيه المصري، وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وكل هذا زاد من تكلفة الانتاج وبالتالي الاسعار .

أسعار البوتاجازات يونيفرسال :

مواصفات البوتاجاز

يونيفرسال

اسعار البوتاجاز يونيفرسال 2017 بوتاجاز يونيفرسال عدد 4 شعلة لا يشمل اشعال ذاتي 1750 جنيه عدد 5 شعلة استانلس بالمروحة 60*90 3900 جنيه عدد 5 شعلة استانلس 60*80 بالمروحة 3400 جنيه بوتاجاز عدد 5 شعلة 55*80 استانلس 3200 جنيه عدد 5 شعلة يشمل اشعال ذاتي بيه شواية والغطاء زجاج كريستال 4700 جنيه عدد 5 شعلة 60*90 القواعد من الزهر شامل المروحة بالإضافة لتيمر ديجتال 5800 جنيه عدد 4 شعلة اشعال ذاتي بومبيه 2250 جنيه

شبكةعيونالإخبارية

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