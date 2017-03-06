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التموين || 4 سلع أساسية فقط على ​بطاقات الدعم

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التموين || 4 سلع أساسية فقط على ​بطاقات الدعم التموين || 4 سلع أساسية فقط على ​بطاقات الدعم

قال مصدر مسؤول بوزارة والتجارة الداخلية، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، يبحث ربط السلع على البطاقات التموينية، مضيفًا أنه من المقرر أن يتم إعلان القرار خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المصدر- في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين- أن وزير التموين يبحث اقتصار السلع التموينية على 4 سلع أساسية هي:"الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة"، مشيرًا إلى أن الوزارة ستُعلن المقررات فور إقرار ربط السلع حتى يكون المواطن على دراية كاملة بأسعار السلع للحد من تلاعب البعض في الأسعار.

وأضاف المصدر، أنه فور إقرار تحديد السلع التموينية سيتمكن المواطن من صرف مقررات بقيمة الدعم المخصص له، على أن يدفع فارق السعر في حالة تجاوز قيمة الدعم المخصص له.

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رئيس قسم الأخبار

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