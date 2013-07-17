زيادة أسعار المشروبات الغازية فى رمضان يثير استياء المواطنين

فوجئ المواطنون بزيادة أسعار المشروبات الغازية بدون أى إعلان عن زيادات، بعد ثلاثة أشهر فقط من زيادتها، بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وارتفاع سعر سكر الكولا المستخدم فى إنتاج مشروبات الشركات العالمية والمحلية المنتجة للمشروبات الغازية فى مصر.

وفى أوائل مارس الماضى، بدأت شركتا بيبسى كولا والقاهرة لتعبئة المشروبات "كوكاكولا مصر"، المتخصصتان فى تعبئة المشروبات الغازية، على زيادة أسعار المشروبات الغازية بحوالى 5 إلى 7 جنيهات فى الكرتونة والصندوق للعبوات الصفيح والعبوات الزجاجية والبلاستيك، فى التعامل بالتسعيرة الجديدة لمنتجاتهما اعتبارا من يوم الاثنين 25 مارس.

وانفرد "اليوم السابع" فى موقعه الإلكترونى والجريدة المطبوعة بنشر تفاصيل الاتفاق الذى نتج عنه، الأسعار الآتية: كرتونة الكانز 350 مل زادت بحوالى 5 جنيهات لتباع بـ36.10 جنيه، صندوق لتر زجاج مرتجع به 12 زجاجة بحوالى 32.90 جنيه، وكرتونة الكانز 320 مل التى تحتوى على 24 علبة أصبحت بـ57 جنيها بدلا من 50 جنيها، وكرتونة "شويبس جولد" 350 مل أصبحت بـ57 جنيها، كرتونة لتر ونصف "بلاستيك" بحوالى 34.25 جنيه، وكرتونة 2 لتر "بلاستيك" التى تحتوى على 6 زجاجات، ستباع بـ42.20 جنيه، ومن المقرر أن تتم زيادة كل عبوة للمستهلك بـ50 قرشاً بحد أدنى و75 قرشاً بحد أقصى، لتباع بذلك علبة "كانز" زنة 320 مل بـ2.75 جنيه للمستهلك.

لكن هذه الأسعار زادت مع بداية شهر رمضان لدى تجار الجملة والتجزئة بحد أدنى 50 قرشًا وبحد أقصى جنيه.

علق مدحت عباس، تاجر سلع غذائية، على زيادة الأسعار، بأن أزمة البنزين قبل ثورة 30 يونيو، وتخوف التجار من عدم توافرها إذا اشتدت أعمال العنف فستنقص البضائع، مما جعلهم يشترونها بأعلى الأسعار، لذلك قام البعض زيادة الأسعار بعد 30 يونيو وفى موسم شهر رمضان.

وأضاف عباس، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك ضريبة جديدة على المبيعات تم إضافتها تم إقرارها قبل 30 يونيو، وارتفعت بسببها ما بين 50 قرش إلى جنيه فى أغلب منتجات المشروبات الغازية التابعة لشركتى بيبسى وكوكاكولا.