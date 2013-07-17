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عبد المنعم القاضى رئيسا لشعبة الصناعات المغذية للسيارات

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عبد المنعم القاضى رئيسا لشعبة الصناعات المغذية للسيارات عبد المنعم القاضى رئيسا لشعبة الصناعات المغذية للسيارات

قال اللواء مهندس عبد المنعم القاضى رئيس شركة القاضى للخراطيم والمواسير- فى تصحيح لخبر نشر يوم 10 يوليو الجارى تحت عنوان "عفيفى يترأس شعبة الصناعات المغذية للسيارات عن نتائج انتخابات شعبة الصناعات المغذية للسيارات- إن الانتخابات جرت بين كل من محمد مجدى عفيفى واللواء عبد المنعم القاضى، بعد انسحاب وتنازل المهندس طلعت غبور، وإن (اللواء عبد المنعم القاضى) هو من فاز برئاسة الشعبة وباكتساح.

يذكر أن فريد الطوبجى، عضو مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات، وكيل بى إم دبليو، ومينى وماهيندرا وجينباى وبريليانس فى ، استمر برئاسة شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وذلك بالتزكية من جميع الأعضاء، بالإضافة إلى استمرار العمل فى شعبة تجار ووكلاء السيارات بنفس القيادات والأعضاء، حيث يترأس الشعبة اللواء عفت عبد العاطى، أما رئيس الشعبة العامة للسيارات فهو اللواء حسن سليمان رئيس مجلس إدارة "لادا وبى واى دى".

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