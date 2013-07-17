السعودية: أكثر من مليونى معتمر يصلون جدة

وصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة غرب السعودية أكثر من مليونى معتمر على متن 11 ألفا و614 رحلة فى بداية موسم العمرة.

وقالت هيئة الطيران المدنى السعودى فى تقرير لها اليوم الأربعاء إن إدارة المطار تتابع تطبيق الخطة بالتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة بالمطار وشركات الطيران بشأن الخدمات التى يقدمها المطار لضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين سواء من داخل المملكة أو خارجها.

وانتهت المرحلة الأولى من الخطة التى أقرتها المملكة لاستقبال المعتمرين منذ حوالى شهرين والتى شملت مرحلة التشغيل الاعتيادية، إضافة إلى المرحلة الثانية التى انتهت بنهاية شهر شعبان التاسع من يوليو الحالى، فيما تمثل المرحلة الثالثة مرحلة الذروة وتستمر إلى نهاية شهر رمضان والأيام الأولى من إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضافت الهيئة أن الاستعدادات شملت جميع الخدمات التى تقدمها شركات الطيران العاملة فى المطار بهدف تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، بالإضافة إلى خدمات ذوى الاحتياجات الخاصة التى حرصت الهيئة العامة للطيران المدنى على توفيرها فى المطارات الدولية والداخلية كافة، وكذلك متابعة أعداد الحافلات وزيادة عدد عربات الأمتعة والعمالة المطلوبة لها.