حظك اليوم برج الدلو السبت 4/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تنظر إلى الأمور يإيجابية وتلاحق بعض الشؤون المالية بإصرار وإلحاح. إنتبه للمجازفات وكُن عاقلاً جدًّا



عاطفياً:لا تضغط على الحبيب أكثر واعطه فرصة ليفكر. إنسجام فكري بينك وبينه



صحياً: قاوم السلبيات وواجه كل من يحاول تثبيط عزيمتك عن القيام بالمتارين الرياضية المفيدة

ابراج مكتوب

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

شبكةعيونالإخبارية

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