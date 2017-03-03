حظك اليوم برج الحوت السبت 4/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تتغيّر المعطيات لمصلحتك، وتبدأ عجلة العمل بالتحرّك السريع. تدور الأحداث بشكل ديناميكي وتفرح لانفراجات كانت منتظرة منذ أسابيع



عاطفياً: لماذا لا تظهر مشاعرك للحبيب وأنت تدرك مدى تعلقه بك؟ لا بأس من الإقدام على ذلك



صحياً: أنت بغنى عن تأزم وضعك الصحي، من هنا بادر إلى المحافظة عليه كما يجب

ابراج مكتوب

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads