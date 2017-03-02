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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 3/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 3/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الجمعة 3/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: عارض أي خطوة إذا لم تكن مقتنعاً بها، العشوائية لن تكون في مصلحتك

عاطفياً: دعوة من الشريك للخروج معاً في سهرة رومانسية، تقبلها بسرور، أو قوما برحلة سفر

صحياً: كما تبذل في العمل جهداً لتحصل على النتائج المرجوة، المطلوب منك الأمر نفسه على الصعيد الصحي

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

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رئيس قسم الأخبار

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